Ülker’den bayramda 6.700 kişiye istihdam

ÜLKER, Ramazan Bayramı'nı hediyelik ve ikramlık 50 çeşit ürünle karşılayarak, bu sene 6 bin 700 kişiye istihdam sağlıyor. Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi Mustafa Kabakçı, bayram hazırlıklarının Ülker için yoğun geçtiğinin belirterek, "Ramazan Bayramı'na da yoğun bir şekilde hazırlandık. Sadece bu dönemde tüketicilerimize en iyi şekilde ürün sunabilmek için 6 bin 700 kişiye ilave istihdam sağlıyoruz" dedi. Kabakçı, 2021'de bayramlık çikolata ve şekerleme pazarının 1.1 milyar TL'ye ulaştığını söyledi.