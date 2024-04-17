"Ulusal Vefa Programı"nın bütçesi 2,8 milyar liraya yükseldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ulusal Vefa Programı" hakkında yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, Ulusal Vefa Programı ile ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve kendi öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Bakanlık olarak yaşlı ve engelli vatandaşların sağlıklı ve aktif hayat sürmeleri için çalıştıklarını bildiren Göktaş, sosyal hizmet modellerini vatandaşların ihtiyaçları ve günün koşulları doğrultusunda iyileştirmeye yönelik çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.

Geçen yıl Ulusal Vefa Programı'na, yaşlı ve engelli vatandaşın temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için 1,6 milyar lira kaynak aktardıklarını hatırlatan Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önemli buluyoruz. Bu doğrultuda Ulusal Vefa Programı'nın daha etkin ve kapsamlı yürütülebilmesi için bu yıl ki bütçesini 2,8 milyar liraya yükselttik." bilgisini verdi.