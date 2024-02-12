Üreten kadınlar eğitimlerini tamamladı

HALKBANK, kadınların iş yaşamındaki rollerini güçlendirmek, onlara eşit fırsatlar sunmak, işlerini doğru strateji ve yöntemlerle geliştirmelerini sağlamak için Üreten Kadınlar Akademisi Master Class Eğitim Programı'nı başlattı. İstanbul'da düzenlenen ve 3 gün süren eğitime 100 kadın girişimci katıldı. Üçüncüsü düzenlenen Üreten Kadınlar Yarışması'nın eğitim alanındaki etabı olan program İstanbul'da tamamlandı. Üreten Kadınlar Yarışması'na başvuran kadın girişimciler arasından seçilen 100 finalist, 9-11 Şubat tarihleri arasında bir araya geldi.