Üreten kadınlar ödüllendirilecek

HALKBANK'IN girişimci kadınları cesaretlendirmek ve projelerini hayata geçirmelerine destek olmak amacıyla düzenlediği Üreten Kadınlar Yarışması'nda ödüller sahiplerini bulunuyor. Türkiye'nin önde gelen iş kadınlarından oluşan jüri tarafından belirlenen kadın girişimciler ödüllerini yarın Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek törenle alacak. Dereceye giren girişimcilere; 'Yılın Üreten Kadın Girişimcisi'. 'Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci, 'Yılın Kadın Kooperatifi, 'Sıfır Atık' ve 'Yılın Yükselen Yıldızı' olmak üzere toplam 5 kategoride nakdi desteğin yanında ayni ödül olarak da bankacılık hizmeti paketi sunulacak.