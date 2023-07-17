Üreticilere yüzde 70 hibe ile makine ile ekipmanlar dağıtıldı

KDAKP kapsamında 5 ilçede eş zamanlı olarak alet ve ekipman dağıtımı yapılırken, Pozantı ve Karaisalı ilçelerindeki üreticilerin alet ve ekipmanları Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen program ile hak sahiplerine teslim edildi. Müdür Muhammet Ali Tekin projenin rakımı yüksek kırsal ilçelerde uygulandığını kaydetti.

Üreticilere yüzde 70 hibe ile 144 adet motorlu çapa makinası, 56 yem kırma ve 16 adet de yem karma makinası dağıtıldığını ifade eden Tekin, "Dağıtılan alet ve ekipmanların servis hizmetleri de bayiler tarafından verilecek. Üreticilerimiz projeden memnun. Proje kapsamında su tankı, jeomembran havuzlar, sulamaya yönelik destekler devam edecek. Kırsal kalkınma projeleri ile bölgemizde bir hareketlilik meydana geldi. Kırsal dezavantajlı alanları avantajlı hale çevirmek için hem Bakanlığımız hem İl Müdürlüğümüz yoğun bir gayret göstererek çalışmalar yapmaktadır" diye konuştu.

Üretici Salih Ataşoğlu, motorlu çapa makinesini bahçesinde kullanacağını belirtirken, Minnetli Mahallesinden Nejla Ganici ise hurma bahçesi olduğunu ifade ederek, "Bahçemizde traktörün girmediği alanları motorlu çapa makinası ile süreceğiz. İşlerimizi daha da kolaylaştıracak. Devletimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.