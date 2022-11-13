Üretim 10 ayda yüzde 5 arttı

YILIN ilk 10 ayında otomotiv üretimi yüzde 5 artarak 1 milyon 76 bin 865 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 0.3 gerileyerek 633 bin 369 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 116 bin 583 adedi buldu. Ocak-Ekim döneminde ticari araç üretimi ise yüzde 13 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 31, hafif ticari araç grubunda yüzde 11 arttı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 67 oldu. Araç grubu bazında kapasite kullanımı ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 88, otobüs-midibüs grubunda yüzde 37 ve traktörde yüzde 64 seviyesinde gerçekleşti.