Üretim, istihdam, yatırım için kredi muslukları açılıyor

İlave İstihdam Destek Programı
ile 10-50 kişi çalıştıran işletmeler devlet bankalarıyla imzalayacakları işe alım taahhütleriyle bu destekten yararlanabilecek. İşverenler her bir işçi için bu yıl 1.165 lira destek alacak. Paketle 13 bin firmanın bu krediden faydalanmaları sağlanarak 55 bin yeni istihdamın önü açılıyor.
125 BİN İLAVE İSTİHDAM
Proje tamamlandığında 125 binin üzerinde ilave istihdama ulaşılacak. İmalata Dayalı İthal İkame Desteği'yle de teşvik belgesi alarak 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde yer alan illerde yatırım yapacak işletmelere Kredi Garanti Fonu (KGF
) kefalet sağlayacak. Bugüne kadar 1 milyon 282 bin firmaya 636.8 milyar lira ticari krediye karşılık 550 milyar lira kefalet sağlayan fon aracılığıyla başlatılacak iki yeni paketin ayrıntıları şöyle: "İlave İstihdam Destek Paketi ile 12.5 milyar lira kredi, 10 milyar lira da kefalet hacmi oluşacak. Paketle 50'nin altında çalışanı olan firmalara, istihdama kattıkları her yeni sigortalı çalışan için azami 100 bin lira KGF kefaleti ile krediye erişim imkânı sağlanıyor. Paketten faydalanmak isteyen işletmelerin 12 ay boyunca ödediği SGK işçi ve işveren payları, İŞKUR
aracılığıyla kredi taksit faizlerinden düşülüyor. Böylece yeni istihdam yaratan işletmelere faizsiz kredi imkânı sunuluyor. Kısa sürede 55 bin yeni istihdamın önü açılıyor. Bu proje tamamlandığında 125 binin üzerinde ilave istihdam rakamına ulaşılacak."
465 BİN FİRMAYA 12 DESTEK PAKETİ
KGF, nefes kredisi, KOBİ değer kredisi gibi özel destek programlarıyla işletmelere destek olurken, salgın nedeniyle İş'e Devam Destek Paketi ve Temel İhtiyaç Destek Kredi Paketi
gibi toplam 12 paketi ile 465 bin firmaya 164.9 milyar lira kefalet karşılığı 205.3 milyar lira tutarında ticari kredi kullandırıldı. İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği programı kapsamında Avrupa Komisyonu
tarafından sağlanan bütçe kullanılarak kredi hacmi oluşturuldu. Toplam 20 bin firmaya 7.1 milyar lira krediye karşılık 5.7 milyar lira kefalet kullandırıldı.
YENİ YILDA BAŞLIYOR
KGF, katma değeri yüksek üretimi ve nitelikli istihdamı uygun maliyetli selektif (ekonomik kalkınmaya katkısı olan) sektörlere düşük faiz gibi kolaylıklar sağlanması) kredilerle destekleyecek şekilde yapılandırılacak. Bu konudaki çalışma aralık sonunda tamamlanmış olacak.