Üretim ve ihracat rekoru geldi

Türkiye'de 56 yıldır ağır ticari araç üretiminde faaliyet gösteren Mercedes-Benz Türk, 2023 yılında Hoşdere Otobüs ve Aksaray Kamyon Fabrikalarında büyük başarılara imza attı. Kurulduğu tarihten bu yana yıllık en yüksek kamyon ve otobüs üretim hacmini yakalayan şirket, aynı zamanda kamyon ihracatına başladığı 2001'den bu yana en yüksek kamyon ihracat adedine ulaştı.Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, şunları söyledi: "Aksaray fabrikamız, 2023'de 27 bin 680 adet ile tarihinin en yüksek üretimine imza attı. 1986'da açılan fabrikamızda 50 bininci kamyonu 2004'te banttan indirmiştik. Bunun üzerinden yaklaşık aynı süre geçmişken aradaki 19 yıllık zamanda 300 binin üzerinde kamyon ürettik ve 2023'de 350 bininci kamyonumuzu banttan indirdiğimiz yıl oldu. 2023'de Türkiye'den ihraç edilen her 10 kamyondan 7'sini Anadolu'nun merkezindeki Aksaray Kamyon Fabrikamızın bantlarından indirerek tarihimizin en yüksek ihracat adedine ulaştık. Diğer bir gurur kaynağımız ise ürettiği otobüslerin yüzde 85'ini Avrupa'ya ihraç eden Hoşdere Otobüs Fabrikamız. 2023'de 4 bin 308 adet ile tarihinin en yüksek üretim adedine ulaşan fabrikamız, Türkiye'de üretilen her 5 otobüsten 2'sini banttan indirdi."