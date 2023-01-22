Üretimin % 85’ini ihraç etti

Hyundaı'nin 2022 global satışları yüzde 1.4 artışla 3.94 milyon adede ulaştı. Markanın Avrupa satışları ise ise 518 bin adet oldu. Pazar payı ise yüzde 4.6'ya çıktı. Hyundai, tüm dünyada satış adetlerini artırken, Türkiye'de de benzer bir durum yaşandı. Hyundai Assan, 2022'de 208 binden fazla araç üreterek bir önceki yıla göre yüzde 28 artış gösterdi. İhracat rakamları ise 176 bin 664 adet olarak gerçekleşti. İzmit'te üretilen araçların yüzde 85'ini 40'tan fazla ülkeye ihraç eden Hyundai'nin ihracat geliri de yüzde 25 artarak 2 milyar euro seviyesine çıktı. İlk üretimine 1997'de başlayan Hyundai Assan, geçen 25 yılda 2.6 milyon adet üretip bunun 2 milyondan fazlasını da ihraç etti. Hyundai Motor Company, 2023'te grup satışlarını yüzde 10 üzerinde artırarak toplamda 7.5 milyon adetlik satış adetine ulaşmayı hedefliyor. Hyundai'nin en önemli büyüme stratejisi ise 2030 yılına kadar 17 adet elektrikli modeli tanıtıp, yıllık 1.8 milyon adet elektrikli araç satışına ulaşmak.