Ürün ve hizmetler kadar iyilik de önemli

Vodafone Türkiye
, 11 yıldır sürdürdüğü performans raporlamasında yeni bir dönem başlattı. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak sürdürülebilirliği Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) çerçevesinde ele almaya başlayan Vodafone Türkiye
, daha önce "Sürdürülebilirlik Raporu" adıyla yayınladığı performans raporunu bu yıl ilk kez "ÇSY Raporu" adıyla yayınladı.
PAYDAŞLAR İÇİN DE ÖNEMLİ
Vodafone Türkiye, bu çalışmasıyla, Vodafone Grubu
'nun faaliyet gösterdiği ülkeler arasında gönüllü olarak bu raporu çıkaran ilk ülke oldu. Vodafone'un tüm dünyada sürdürülebilirliğin önemini erken kavrayan ve bu yönde gecikmeden harekete geçen şirketler arasında ilk sıralarda yer aldığını söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel
, "Artık hiçbir şirket sadece ürün ve hizmetlerini konuşarak toplumda bir yer edinemez. Şirketlerin stratejilerini buna göre dönüştürmeleri gerekiyor" diye konuştu. Paydaşlarının faaliyetleri dışında neler yaptıklarını bilmek istediğini söyleyen Hasan Süel, şöyle devam etti: "Onlar da ürün ve hizmet odaklı değil. Hissedarların da akıl haritası değişiyor. Çevresel duyarlılığı fazla, sürdürülebilirliği önemseyen şirketlere yatırım yapıyorlar. Şirketin doğa ile ilişkisini gündeme getiriyorlar. Tüketiciler de kullandıkları markalarla duygusal bağ oluşturmak istiyorlar. Bunun yolu ÇSY'den geçiyor."
YÜZDE 100 YENİLENEBİLİR ENERJİ
SON 2 yılda yenilenebilir enerjiye 5 milyon TL yatırım yapan şirket, Nisan 2021 itibarıyla yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçerek Türkiye'de şebekesinin tamamında yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör oldu.
2040 HEDEFİ NET SIFIR EMİSYON
DİJİTAL geleceğin inşasına katkıda bulunurken net sıfır ekonomiye geçişi destekleyen Vodafone, 2030 yılına kadar operasyonlarında, 2040'a kadar da değer zincirlerinin tamamında net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı amaçlayor.