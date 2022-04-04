Uzak Asya’daki yakın partner Malezya

Diplomatik ilişkilerin diğer ülkelere nazaran daha yeni olduğu Malezya ile ilişkilerin tarihi 1964 yılında başlıyor. Malezya ile Türkiye arasında geniş kapsamlı ve yakın ilişkiler var. İki ülke başta BM, İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 olmak üzere, çok taraflı platformlarda işbirliği içinde. İki ülke arasında 17 Nisan 2014'te Ankara'da imzalanan ve 1 Ağustos 2015'te tarihinde yürürlüğe giren ikili Serbest Ticaret Anlaşması da (STA) ASEAN üyesi bir devlet arasında yürürlüğe giren ilk STA olarak tarihe geçti. STA'nın hizmetleri, yatırımları ve elektronik ticareti kapsayacak şekilde güncellenmesine yönelik çalışmalar da 2022'de tamamlanacak.Malezya'nın başlıca ihracat ortakları Çin, Singapur, ABD, Hong Kong, Japonya, Tayland, Hindistan, Vietnam, Güney Kore ve Avustralya. Türkiye Malezya'dan palm yağı ve diğer bitkisel yağlar, elektrikli cihazlar, sentetik filament iplikler, işlenmemiş alüminyum, organik kimyasallar, sentetik ve devamsız lifler ithal ederken, Türkiye Malezya'ya demir-çelik, petrol koku, savunma sanayii ürünleri, sebze-meyve, tekstil elyafı ve mamulleri ile giyim eşyası ve aksesuvarları satıyor.2021'de Malezya ile ikili ticaret hacmi bir önceki yıla kıyasla yüzde 49.4 artışla 3.5 milyar doları aştı. 2021 yılında Malezya'ya ihracat yüzde 16.5, ithalat ise yüzde 55.6 arttı. Malezya'daki Türk yatırımı toplamı yaklaşık 350 milyon doları bulurken, en büyük yatırım Evyap firmasının. Evyap Sabun Malaysia Sdn Bhd firması adı altında Malezya'nın Johor eyaletinin Tanjung Langsat endüstriyel bölgesinde kurmuş olduğu dünyanın en büyük kapasiteye sahip oleokimya tesisi. Malezya'nın Türkiye'deki doğrudan yatırım tutarı toplamı ise 898 milyon dolara kadar çıkmış durumda. En büyük Malezyalı yatırım, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı. Diğer ülkeler üzerinden transfer edilen Malezya menşeli yatırım tutarı ise 2.3 milyar dolara kadar çıktı. Türkiye'de çeşitli sektörlerde 48 Malezya sermayesine sahip şirket faaliyet gösteriyor.MALEZYA, Güneydoğu Asya'nın kalbinde yer alan bir ülke. Asya'nın en yüksek teknoloji ve gelişmiş ülkelerinden biri ve 32 milyon nüfusa sahip. Kişi başına düşen GSYİH 10.600 dolar ve yüzde 4.2 işsizlik oranıyla Malezya, Asya'daki en canlı ekonomilerden biri.MALEZYA, diğer Güneydoğu Asya ve Asya ülkeleriyle birlikte Ocak 2022'nin ilk gününde yürürlüğe giren Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklığı (RCEP) uygulamaya başladı. Tarihin en büyük serbest ticaret bölgesi olarak bilinen RCEP, yatırımcıların toplam 26 trilyon dolar veya küresel ekonominin yüzde 30'u olan 2.2 milyar kişilik bir pazara ulaşmasını sağlayacak. RCEP uygulaması ile, Malezya, çeşitli ekonomik fırsatları keşfetmek için bir merkez olarak hizmet etmek için kapsamlı uluslararası uçuşlarla iyi bir konuma ve iyi bağlantılara sahip. Yatırımcılar, ülkeyi Asya'nın tüm bölgeleriyle kolayca iş yapabilecek bir ticaret ve yatırım merkezi olarak görüyor.MALEZYA küresel Helal endüstrisinin de öncülerden. Helal sanayi sektörü 2020 yılında 7.2 trilyon dolar değerinde ve 2028 yılına kadar 11.2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Ülke, yatırımcılar için kapsamlı bir Helal ekosistemine sahip.