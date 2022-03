Uzaktan müşteriye hazırlık tamam

KARIYER.NET, Sigortam.net, Arabam.com, Cimri . com, HangiKredi . com, EmlakJet.com, Endeksa , NeredeKal. com gibi uygulamaları olan iLab, sigorta sektöründe yeni yatırımlar yaparak mobil hayata uyum sağlamayı hedefliyor. Bugüne kadar web temelli bir yapıda olduklarını belirten Sigortam.net CEO'su Bora Uludüz , firma olarak bir insurtech gibi hareket edeceklerini söyledi. Yakın bir zamanda sigorta sektörüne de gelecek olan uzaktan müşteri edinimi için hazırlıklarını tamamladıklarını da belirten Uludüz, 7 milyon müşteri ve 22 farklı sigorta firması ile çalıştıklarını da vurguladı. Uludüz, grup firmalarının sinerjisini de artırmayı hedeflediklerini belirtti.