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Giriş Tarihi: 26.3.2022

Uzaktan müşteriye hazırlık tamam

Uzaktan müşteriye hazırlık tamam
KARIYER.NET, Sigortam.net, Arabam.com, Cimri. com, HangiKredi. com, EmlakJet.com, Endeksa, NeredeKal. com gibi uygulamaları olan iLab, sigorta sektöründe yeni yatırımlar yaparak mobil hayata uyum sağlamayı hedefliyor. Bugüne kadar web temelli bir yapıda olduklarını belirten Sigortam.net CEO'su Bora Uludüz, firma olarak bir insurtech gibi hareket edeceklerini söyledi. Yakın bir zamanda sigorta sektörüne de gelecek olan uzaktan müşteri edinimi için hazırlıklarını tamamladıklarını da belirten Uludüz, 7 milyon müşteri ve 22 farklı sigorta firması ile çalıştıklarını da vurguladı. Uludüz, grup firmalarının sinerjisini de artırmayı hedeflediklerini belirtti.
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Uzaktan müşteriye hazırlık tamam
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