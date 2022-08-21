Üzüm fiyatı üreticiyi sevindirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 TL olarak açıklaması, Manisalı üzüm üreticilerini mutlu etti. Saruhanlı İlçe Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Bu fiyat bizi mutlu etti. Bu fiyat açıklanmamış olsaydı, tüccarla büyük bir mücadeleye girmiş olacaktık. Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür ediyorum. Fiyatların ilerideki günlerde daha da yükseleceğine inanıyorum" dedi. Kumkuyucak Mahallesi'nde üzüm üreticiliği yapan Ali Rıza Fakı ise, "Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı fiyatlar çiftçimize hayırlı olsun, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. Başkan Erdoğan, "Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numaralı Sultani çekirdeksiz kuru üzümü hakkında Toprak Mahsulleri Ofisi'miz değerlendirdi. Biz çiftçi kardeşlerimizi mağdur etmeyiz. Geçen yıl 13 TL'ydi. Bu yıl da bütün arkadaşlarımızla değerlendirmeleri yaptık. Fiyatımızı 27 TL olarak belirledik. İnşallah iki güne üzümlerimizi toparlayıp, 1 haftada kurutup hemen yola koyulalım" açıklamasında bulunmuştu.