Vakıf GYO’dan 500 milyonluk proje

Vakıfbank ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iştiraki Vakıf GYO
İstanbul Maltepe'de geliştirdiği yatırım değeri 500 milyon lira olan Tablo Adalar projesini satışa çıkardı. Toplam 15 bin 264 metrekare arsa, 67 bin 861 metrekare yapı alanına sahip projenin ana yüklenicisi ise Rönesans REC Uluslararası İnşaat. 2 blokta 316 konuttan oluşan Tablo Adalar'da metrekare fiyatları 16 bin liradan başlıyor.
'2022 SIÇRAMA YILIMIZ'
Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, "2022 yılını şirketimiz açısından bir sıçrama yılı olarak planlıyoruz" dedi. Bu yıl ekim ayında Ankara'da Cubes Ankara projesini satışa sunduklarını hatırlatan İncehesan, "Bugün de İstanbul'da da yeni yatırımımız Tablo Adalar'ı satışa sunuyoruz. İzmir'deki karma kullanımlı projemizde ise satışlar 2022'nin ilk çeyreğinde başlayacak. İstanbul Sancaktepe'de bulunan arsamız üzerinde geliştireceğimiz yeni projemiz için de 2022 yılının son çeyreğini planlıyoruz" diye konuştu.
ÖRNEK PROJE OLACAK
Yeni proje geliştirirken üç şeye dikkat ettiklerini belirten İncehasan, "Birincisi bölgeye değer katmak, ikincisi kentin ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek ve üçüncüsü ve en önemlisi de hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak. Bu anlamda Tablo Adalar yatırımımızın İstanbul'a ekonomik ve yaşamsal olarak değer katan örnek bir proje olacağını şimdiden söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
2 HAFTADA 1.461 TALEP
Projeye 2 haftada 1.461 talep aldıklarını belirten İncehasan, "Satışları kısa sürede tamamlayacağız. Konutları Aralık 2023'te teslim etmeyi planladık. Proje Anadolu Yakası'nın merkezinde, Maltepe Zümrütevler'de. Ulaşım kolaylığı ve yatırım değeri açısından da büyük potansiyel taşıyor" dedi.