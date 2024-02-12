Vakıf Katılım Genel Müdürü Akben: İşlemlerin yaklaşık yüzde 94’ü dijital kanallarımız aracılığıyla yapılıyor

Müşterilerine hızlı ve erişilebilir bankacılık hizmeti sunma vizyonu doğrultusunda dijital dönüşüm yatırımlarına devam eden Vakıf Katılım, sene sonuna kadar yapay zeka ve robotik kullanım oranını artırmayı hedefliyor.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, "Rekabetin dijitale taşınmasıyla birlikte müşteri deneyimi çok daha kritik bir önem kazanmış durumda. 2023'te özellikle uzaktan müşteri edinimi konusunda gerçekleştirdiğimiz iyileştirmeler sonucunda müşteri olma süresini 4 dakikaya kadar düşürdük. Ayrıca yine yıl içinde tüzel kişiler için uzaktan müşteri edinimi sürecini başlatan ilk finans kurumu olduk. Dijital kanallardan kazanılan müşteri sayımız ise bir önceki yıla göre 5 kat artış gösterdi." dedi.

Akben, müşterilerinin en iyi deneyimi yaşama isteği ve tercihleri doğrultusunda, tasarladıkları her süreci ve sundukları her hizmeti, mobil bankacılık başta olmak üzere dijital kanallarda da ele aldıklarını söyleyerek dijital bankacılık konusuna verdikleri önemin altını çizdi.

"YAPAY ZEKA VE ROBOTİK KULLANIMI ARTIRACAĞIZ"

2023'ün dijital kanallarını güçlendirdikleri ve müşterilerinin dijitalleşme oranını artırdıkları bir yıl olduğunu söyleyen Akben, 2024 yılı hedeflerine ilişkin, "Bu yıl, hizmetimizin kapsamını genişletmek ve daha geniş kitleleri dijital yollarla bankamıza kazandırmak istiyoruz. Aynı zamanda veriyi merkeze alan iş yapış kültürünü devam ettirerek, yapay zeka ve robotik kullanımını da bu doğrultuda artıracağız. Dijitalleşme hedeflerimizi daha ileri seviyelere taşıyabilmek adına belirlediğimiz 'Dijital Olgunluk' seviyemizi 2024 yılında, daha da yükseltecek, gelişen teknolojiye uygun bir şekilde müşterilerimizin beklentilerine en etkili ve hızlı şekilde yanıt vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.