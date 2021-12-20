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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Vakıf’a 200 milyon euro sürdürülebilir kaynak

Vakıf’a 200 milyon euro sürdürülebilir kaynak
BILANÇOSUNDA en fazla sürdürülebilirlik temalı kaynağa sahip Türk bankası olan Vakıfbank, yurtdışından 4 yıl vadeli 200 milyon euro tutarında yeni bir sürdürülebilirlik temalı kaynak sağladı. Bankanın Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen gerçekleştirdiğimiz bu işlem başta milli ekonomimiz olmak üzere Türk bankacılık sektörüne ve bankamıza duyulan güveni bir kez daha teyit etti" dedi. En çok sürdürülebilir eurobond ihraç eden banka olduklarını belirten Üstünsalih, "Sürdürülebilirlik teması altında bu işlemle karbon emisyonumuzun azaltılmasını, kadın çalışan oranımızın yüksek seviyede tutulmasını ve Karbon Saydamlık Projesi Su Programı'na katılmayı taahhüt ettik. Bu sayede elde ettiğimiz kaynağın maliyetini daha da aşağı seviyelere çekmeyi başardık" diye konuştu.
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Vakıf’a 200 milyon euro sürdürülebilir kaynak
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