Vakıfbank’a 550 milyon dolar dış kaynak

Vakıfbank, 550 milyon dolar tutarında, vadesiz ve 5. yıldan sonra erken itfa opsiyonuna sahip, tamamı yurtdışı yerleşik kurumsal yatırımcılar tarafından satın alınan Basel III uyumlu ilave ana sermaye ihracı gerçekleştirdi. Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, son ana sermaye ihracıyla bu alandaki öncü konumlarını koruduklarını belirterek, "Söz konusu işlem, Vakıfbank tarihindeki uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen ilk ilave ana sermaye tahvil ihracı olma özelliğini taşımaktadır" diye konuştu. İşleme, İngiltere, Kıta Avrupası, Orta Doğu, Asya ve Amerika olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden yoğun yatırımcı talebi gelmesinin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Üstünsalih, şunları kaydetti: "İşlem büyüklüğünün 3 katına ulaşan güçlü talep sayesinde, işlemin getirisi ilk fiyat beklentisinden 37.5 baz puan iyileşerek yüzde 10.125 seviyesinde gerçekleşti. Bu durum, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ve özellikle Vakıfbank'a duyduğu güvenin açık bir göstergesidir" dedi.