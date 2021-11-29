Vakıfbank’tan likidite sorununa çözüm

VAKIFBANK
, yeni ödeme ve tahsilat ekosistemi Vinov'u hizmete sunacak. Piyasada yer alan tüm para transferi, ödeme ve tahsilat sistemlerinin özelliklerini bünyesinde barındıran, vadeli ödemelerde Vakıfbank garantisi sunan Vinov, her türlü para döngüsü için kullanılabilecek. Borçlu ve alacaklılar arasında tüm ihtiyaçları karşılayan Vinov'u kullanmak için alacaklının Vakıfbank müşterisi olma zorunluluğu olmayacak. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih
, "Türkiye
bankacılık sektöründe bir ilk olan Vinov, tüm müşteri türlerine hitap etmesinin yanı sıra mevduatı kredinin hammaddesi olmaktan çıkarıp kredinin yakıtı haline getiriyor ve vade uyumsuzluğuna da kesin çözüm sunuyor" ifadelerini kullandı.
VADE UYUMSUZLUĞUNA SON
Vinov'un yeni nesil bir ödeme ve tahsilat ekosistemi olduğunun altını çizen Üstünsalih, "Bu sistemi, tasarımından kodlamasına tamamıyla kendi öz kaynaklarımızla geliştirmiş olmak ise bize ayrı bir gurur veriyor. Baştan sona çalışma arkadaşlarımız tarafından kodlandı" diye konuştu.
VİNOV'LA YENİ DÖNEM
VINOV'U, kredi kartı, tedarikçi finansmanı, çek, senet, DBS
, açık hesap, teminat mektubu gibi bankacılık ürünlerinin tamamına bir alternatif sunan bir ekosistem şeklinde tanımlayan Üstünsalih, "Vinov, vade uyumsuzluğunu ortadan kaldırıp, gayri nakdi ve nakdi kredi yönetimi sağlıyor. Hem alacaklı hem borçlunun likidite sorununu ortadan kaldırıyor. Bu sistem sayesinde gelecekteki Vakıfbank garantili bir değer, o tarihten önce veya sonraya sınırsız sayıda bölünebiliyor, kısmen ya da tamamen iskonto edilebiliyor. Vakıfbank müşterisi ihtiyaç duyduğu anda nakit ihtiyacını karşılıyor" dedi.