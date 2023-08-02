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Giriş Tarihi: 2.8.2023 22:23

VakıfBank'tan yönetim kurulu görev dağılımı açıklaması

VakıfBank, yönetim kurulu ve yönetim kurulu komitelerinin görev dağılımına ilişkin açıklama yaptı.

AA
VakıfBank’tan yönetim kurulu görev dağılımı açıklaması

Bankanın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Bankamızın 2 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Bankamız ana sözleşmesi ilgili maddeleri gereği; Mustafa Saydam'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine, Cemil Ragıp Ertem'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine, Abdi Serdar Üstünsalih'in Genel Müdür olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın yönetim kurulu komitelerinin görev dağılımına ilişkin kısmında da şunlar kaydedildi:

"Bankamızın 2 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Bankamız ana sözleşmesi ilgili maddeleri gereği; Denetim Komitesi'ne Abdülkadir Aksu ve Sadık Yakut'un seçilmelerine, Kredi Komitesi'ne Abdi Serdar Üstünsalih'in doğal üye olarak, Mustafa Saydam ve Şahin Uğur'un asil üye olarak, Adnan Ertem ve Cemil Ragıp Ertem'in yedek üye olarak seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Abdülkadir Aksu ve Sadık Yakut'un, ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereğince Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı Ali Tahan'ın ve Genel Muhasebe Mali İşler Başkanı Korhan Turgut'un üye olarak seçilmelerine, Ücretlendirme Komitesi'ne Adnan Ertem ve Haydar Kemal Kurt'un üye olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir."

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VakıfBank'tan yönetim kurulu görev dağılımı açıklaması
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