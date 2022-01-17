Vakko online yemek işine girdi

VAKKO
Holding, büyüme stratejileri ve yeni yatırımları kapsamında online siparişte iyi yemek deneyimlemek isteyenler için kurulan Fuudy'ye toplam 10.1 milyon dolar değerleme üzerinden 3 milyon dolar tutarında yatırım yaptı. Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko
, "2022'de dijitalleşmeye ve bu alandaki girişimlere destek vermeye devam edeceğiz. Fuudy'yi büyütmeyi, hizmetlerini çeşitlendirip geliştirmeyi ve müşteri deneyimine dair bilgi birikimimizi aktarmayı planlıyoruz" dedi. Vakko CEO'su Jaklin Güner
de, "İçinde bulunduğumuz dijital çağda, teknolojiyi kullanarak işi dönüştürmek artık çok daha önemli. Vakko olarak, her zamanki gibi bu dönüşüme de öncülük etmek için ilham veren projeler üzerinde çalışıyoruz. Değişen tüketici alışkanlıklarını ve teknolojinin sağladığı kazanımları düşündüğümüzde, önümüzdeki yeni dünyaya uygun ekip ve işlerin Vakko dünyasında oluşturulduğu heyecan verici bir sürecin başlangıcındayız. Yakında yeni gelişmelerin de müjdesini vereceğiz" diye konuştu.
800'Ü AŞKIN ÜYE İŞYERİ
Fuudy Kurucu Ortağı Cem Mirap
, Vakko ile ikinci yatırım turunun tamamlamasının sadece Fuudy'ye değil, tüm yiyecek-içecek sektörü ve gastronomi ekosistemine katma değerinin olacağını söyledi. Fuudy, ev konforunda iyi yemek teması ile 800'ü aşkın üye iş yeri ve 150'yi aşkın exclusive markanın kaliteli ve seçkin lezzetlerini gastronomi tutkunlarına ulaştırıyor. İstanbul
, İzmir
ve Bodrum'da hizmet veren Fuudy'ye bağlı restoranların yüzde 40'ı, sadece bu platform özelinde kullanıcılar ile buluşuyor.