Varank: Ekonomi kur üzerinden ölçülemez

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Kocaeli
'nin Gebze
ilçesindeki Bilişim Vadisi
'nde düzenlenen '2021 Verimlilik Proje Ödülleri ve Türkiye'de Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi (TEVMOT) Projesi'nin plaket törenine katıldı.
700 BİN İSTİHDAM
Etkinlikte konuşan Bakan Varank, üretimdeki artışın beraberinde istihdamı da getirdiğini belirterek, "Pandeminin başından bu yana sanayideki kayıtlı istihdam 4 milyondan 4 milyon 700 bine çıktı. Yani 700 bin kişilik bir artıştan söz ediyoruz. Türkiye ekonomisini sadece kurlar üzerinden ölçmek ülkemize büyük haksızlıktır. Üretim cephesindeki çeşitliliğimiz, kriz dönemlerindeki direncimiz, çalışkan ve üretken iş gücümüz, risk alabilen girişimcilerimiz Türkiye ekonomisinin bel kemiğidir" dedi. Asgari ücrette tarihinin en büyük artışı yapıldığını belirten Varank, bunun çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılandığını kaydetti. Enerji verimli motorların artırılması amacıyla düzenlenen ve 53 ilden toplam 468 projeyle başvurulan programda, 12 projeye 'Verimlilik Proje Ödülü' verildi.