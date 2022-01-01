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Giriş Tarihi: 2.1.2022

Varlık Barışı 6 ay daha uzatıldı

ANKARA
Varlık Barışı 6 ay daha uzatıldı
Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan "Varlık Barışı" uygulamasından yararlanmak için tanınan süre 6 ay uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin 6'ncı mükerrer sayısında yayımlandı. Kararla yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesine ilişkin süre 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldı. Belirlenen tarihe kadar varlıklarını bildirenler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.
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Varlık Barışı 6 ay daha uzatıldı
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