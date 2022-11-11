Varlık Barışı ile 25.5 milyar TL geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Varlık Barışı ile 2022 yılında Türkiye'ye gelen döviz tutarları karşılığının 25.5 milyar lira olduğunu belirterek, bu yılın ortalama dolar kuru ile de 1.57 milyar dolar olduğunu bildirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Nebati, "En son Temmuz 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Varlık Barışı uygulaması ile yurt içinden toplam 4,7 milyar lira varlık beyan edilmiş, yurt dışından 12.3 milyar lira bu yılın ortalama dolar kuru ile 760 milyon dolar varlık ülkemize getirilmiştir" diye konuştu.Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listeye girişinin Varlık Barışı düzenlemeleriyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ifade ederek, Varlık Barışı düzenlemelerinin kara para aklanmasının önlenmesine yönelik FATF tarafından takip edilmekte olduğunu belirtti. FATF ile 9 Eylül'de yapılan görüşmelerde Türkiye'deki Varlık Barışı uygulamasının FATF tarafından belirlenen 4 temel ilkeye uygun olduğu açıkça belirtildiğini vurgulayan Nebati, FATF tarafından Varlık Barışı düzenlemelerinde kara para aklanmasına yönelik herhangi bir eleştiri yöneltilmediğinin altını çizdi.Nebati, TÜİK'in istatistiklerinin Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar tarafından incelendiğini ve raporlarında tüm istatistiklerin uluslararası kriterlere uygun olduğununun belirtildiğine dikkat çekti. Nebati, otomobillerde ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını belirterek, "Matrah eşikleri ile ilgili çalışıyoruz" dedi.