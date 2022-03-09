Varlık Yönetim Şirketleri FKB çatısına girdi

FKB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Varlık Yönetim Şirketleri
Sektör Temsil Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, 2021 yılında Varlık Yönetim Şirketleri olarak Finansal Kurumlar Birliği
'ne geçiş sürecini başarı ile tamamladıklarını söyledi.
1.6 MİLYON KIŞI ILE ANLAŞMA
Ballı, Varlık Yönetim Şirketleri'nin 2021 sonu itibarıyla 1.6 milyon kişi ile finansal anlamda anlaşma sağlayarak finansal hayatlarına geri dönüşlerine destek sağladığını söyledi. Sektörde faaliyet gösteren 21 şirketin özkaynaklarının 3.2 milyar TL, aktif büyüklüğünün 6 milyar TL, çalışan sayısının 2 bin 260 olduğunu hatırlatan Ballı, "2022 yılında da sektörümüze yeni oyuncuların girmesi ile başta bankalarımız olmak üzere finans sektörümüzdeki sorunlu alacak yapısının iyileştirilmesine ve reel sektörümüzün sözkonusu borçlardan kurtulmalarına yönelik alternatif planlar sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca önümüzdeki dönemde canlı kredilere ilişikin de yeni bakış açıları geliştirmeyi planlıyoruz. Ekonomideki kırılma dönemlerinde faaliyetlerini sürdürmekte zorlanan işletmelerimize yönelik finansal danışmanlık süreçlerini ön plana çıkaracağız. Firmalarımıza işletme finansmanı ve vade desteği gibi önerileri de geliştirmiş olacağız" dedi.