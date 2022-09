“Varlıkların korunması sigortadan geçiyor “

Ekonomik koşulların ve enflasyonun tüketicileri zorladığı zaman ve durumlarda sigorta bilincinin yaygınlaşması ve sigorta güvencesi ön plana çıkıyor. "Tüm araştırmalar gösteriyor ki özellikle gelirin düşük, enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda vatandaşlar olmazsa olmaz öğelerden vazgeçiyorlar. Bunlardan bir tanesi de sigorta. Finansal okuryazarlığın belirli seviyelerde olduğu ülkemizde vatandaşların sigorta konusunda bilincinin artırılması ve yaygınlaştırılması gerekiyor" diyerek sigorta bilincine dikkat çeken Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, "Elbette tüketim ve yatırım alışkanlıklarının değiştiği, enflasyonun hayat pahalılığını zorladığı süreçte, bireylerin büyük zorluk ve emeklerle edindikleri varlıkları sigorta etmekten kaçınmaları veya sigorta ihtiyacını başka bir zamana ertelemeleri oldukça ciddi bir sorun haline geliyor. Çünkü bugün ertelediğimiz, görmezden geldiğimiz veya başımıza gelmez diye düşündüğümüz ne varsa istatistik olarak kanıtlanmıştır ki, başımıza gelmiştir" dedi."Doğal felaketlerin yaşandığı zamanlarda ekonomik koşullar da zor durumları perçinlenmiş, tarihte birçok kez ekonomik zorlukların yanında afetlerin de yaşandığı görülmüştür" diyen Nihat Kırmızı, "Yaşanan bu zorluklar doğal olarak sağlığımızı da etkilemektedir. Nihayetinde sağlığımız en kıymetli varlığımız olmakta ancak sağlıklı olmanın kıymetini her zaman kaybetmeye başladığımızda anlamaktayız. Sahip olduğumuz varlıkları ekonomik darboğazlarda eskisine göre daha çok korumalı ve iş kaybına uğramamak adına sağlığımıza özen göstermeliyiz. Sağlıkla ilgili sorunlarımız olduğunda kaybımızı telafi edecek bir garantimiz olmalı. Hem sağlığımızın hem de varlıklarımızın başına gelebilecek her türlü riske karşı sigorta sistemi tüm önlemlerini ve ürünlerini hazırlamış ve yenilerini de beklemektedir. Her şey insanlar için, bunu unutmayalım" açıklamalarında bulundu. Doğa Sigorta olarak çevre, yeşil enerji, sağlık ve değerlerin korunmasını sağlayarak ve aynı zamanda etik değerleri merkeze koyarak sigortacılık faaliyetlerini yürüttüklerini vurgulayan Nihat Kırmızı, "Akademik konularda İstanbul Topkapı Üniversitesi ile diğer çalışmalarda ise sivil toplum kuruluşları ile sosyal sorumluluk projeleri yürütmekteyiz. Maalesef ekonomik zorluklar çoğu zaman sosyal görevlerimizi, topluma örnek olması gereken davranışları, çevre bilincini ve diğer normal zamanlarda önemsediğimiz yaklaşımları rafa kaldırıyor. Ancak biz bu davranış tarzını doğru bulmuyor, söz konusu değerlere özellikle bu zorlu zamanlarda dört elle sarılarak onları yüceltiyoruz" ifadelerini kullandı. Nihat Kırmızı, sözlerini şöyle noktaladı: "Şunu da belirtmekte fayda var, sigorta bilincinin arttırılması tek başına yapılacak bir devrim olamaz. Sigorta şirketlerinin de faaliyetleriyle alakalı bireylere değer katan özelliklerini anlatması gerekiyor. Doğa Sigorta olarak, ilkokul çağlarından üniversite son sınıfa kadar sigortacılıkla alakalı bilgi vermeye ve bilinç oluşturmaya devam ediyoruz. Hedef kitlesine yüksek değerde fayda sağlayacak sosyal projelere katkı sağlıyor, spordan sanata kadar birçok faaliyete destek sunuyoruz."