Vatandaş için kredide yol haritası

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ev sahibi olmak isteyenleri ilgilendiren önemli bir karar aldı. Önceki gece açıklanan karara göre, binaların enerji verimliliğine göre kredi şartları yeniden düzenlendi, limitler güncellendi. Peki yeni düzenleme ne anlama geliyor? Buna göre, sıfır konutlarda enerji sınıfı A olan bir evin değeri 2 milyon ve altındaysa yüzde 90'ına kadar kredi çıkacak. İkinci elde ise konut değeri 500 bin liradan az ise tüm enerji sınıflarında yüzde 90'a kadar kredi verilebilecek. Yani vatandaş 450 bin liralık ikinci el konut aldığında tüm sınıflarda yüzde 90'ına denk gelen 405 bin liralık kredi kullanabilecek. Değeri 500 bin ile 2 milyon lira arasındaki ikinci el A enerji sınıfı ev için ise yüzde 70 oranında kredi kullanılacak. Evin değeri 2 milyon TL ise bankadan 1.4 milyon liraya kadar kredi kullanılabilecek. BDDK kararının konut fiyatlarında son dönemdeki şişkinliği azaltması bekleniyor. Düzenlemeden önce oranlar, A enerji sınıfı için yüzde 90, B sınıfı için yüzde 85 ve diğer konutlar için yüzde 80'di. 500 bin lira altında yüzde 90, üstünde yüzde 80'ine kredi veriliyordu. Daha önce sıfır veya ikinci el ayrımı yoktu.Yeni düzenlemeyle, 10 milyon TL üzerinde olan konutlara kredi verilmeyecek. Vatandaş 1 milyon 900 bin liralık ev satın aldığında, A enerji sınıfında ise yüzde 90'ını yani 1 milyon 710 bin lira, B enerji sınıfında ise yüzde 85'i yani 1 milyon 615 bin lira, diğer sınıflarda ise yüzde 80'i 1 milyon 520 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Konut değeri 3 milyon lira ise A enerji sınıfında yüzde 70'i yani 2 milyon 100 bin lira, B'de yüzde 65'i yani 1 milyon 950 bin lira, diğer sınıflarda ise yüzde 60'ına denk gelen 1.8 milyon TL'ye kadar kredi kullanılabilecek. 500 bin ila 2 milyon lira arasındaysa A enerji sınıfında yüzde 70'ine, B enerji sınıfında yüzde 65'ine diğer enerji sınıflarında yüzde 60'ına kadar kredi verilebilecek.KONUTDER Başkanı Altan Elmas, kararla krediye erişimin kısıtlandığını belirtti ve şunları söyledi: "Konuta talebi kısıtlayarak konut fiyatlarının kontrol altına alınması hedefleniyor. Ancak burada önemli olan şu; konut fiyat artışında ana sebep talep değil maliyet artışları." Düzenlemeyi 'sert bir tedbir' olarak yorumlayan Elmas, 10 milyon lira üzerinde değere sahip konutlara kredi verilmemesinin İstanbul piyasasını zorlayacağını dile getirdi. Peşinatını veren, krediye başvuran vatandaşlar olduğuna da dikkat çeken Elmas, "Tüketicilerin zor durumda kalmaması adına bankalara 15-20 günlük geçiş dönemi tanınmalı" dediBDDK'NIN vurguladığı sınıflama binaların yalıtım, enerji ve yapı standartları özelliklerine göre değişiyor. Binalar için enerji sınıflandırmaları A ile G arasında gerçekleşiyor. A en verimli, G ise en verimsiz enerji sınıf. Bina olması gereken tüm yapı ve yalıtım standartlarını taşıyorsa C enerji sınıfını alıyor. Olması gereken standartlardan daha iyiyse B enerji sınıfına dahil oluyor. A sınıfı ise tasarım, yalıtım, ısıtmasoğutma- havalandırma, campencere sistemlerinin en verimli olduğu binalara veriliyor. Uzmanlar, BDDK düzenlemesinin enerji verimliliğini esas almasının önemli olduğunu belirtirken, ülke genelinde ortalama ev fiyatlarının 1 milyon TL'yi aştığını, vatandaş evin değerinin yüzde 90'ını krediden sağlasa da aylık kredi taksitinin 12-13 bin TL'lere çıktığını belirtiyor. Uzmanlar, yeni düzenlemeyle, krediye ihtiyacı olmadığı halde bu imkândan yararlanarak, birden fazla ev sahibi olan ve bunu da fırsatçılığa çevirenlerin talebinin de kesileceğini belirtiyor.İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım "Kredi oranlarının yeni konutta daha yüksek olması sektör adına olumlu. Bu yolla üretim hız kazanabilir. 10 milyon lira üzerine kredi verilmemesi de doğru bir yaklaşım. İmkânı iyi olan kimi tüketici faiz avantajlı olunca parasını kullanmak yerine kredi çekiyor. Bu defa gerçekten krediye ihtiyacı olan vatandaşa haksızlık doğuyor. O nedenle imkânı olan ve lüks konut alanın kredi kullanmadan alım yapması daha adil bir yaklaşım olur" dedi.TÜKETİCİYİKoruma Derneği (TÜKODER) ve Tüketici Dernekleri Konfederasyonu (TÜDEF) Başkanı Aziz Koçal, "Değeri 10 milyon liranın üzerinde olan konutlar için kredi imkânı olmayacak. Bu tüketici açısından kısıtlayıcı bir karar. Her ne kadar bu tip ve bedelde konuta erişimi olan kesim daha az oranda olsa da krediye erişim imkânı önemlidir. Bu ortamda her ne kadar kâr oranları yüksek de olsa yine de finans sisteminin kendisini korumak için adımlar attığı görülüyor. Ekonomik durumu iyi olan, ya da yatırım yapmak için alan arayan tüketicinin aleyhine alınmış bir karar" dedi.