Vatandaşlığa ’imar fonu’ formülü

6 Şubat 2023'te yaşanan ve 13 ili etkileyen deprem felaketinin ardından bölgeyi ihya etme çalışmaları aralıksız sürüyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) yaptığı araştırmaya göre bölgenin yeniden inşası için 100 milyar dolarlık yatırım maliyeti bulunuyor. Türkiye bölge için gereken fon arayışlarını son hızla sürdürürken bu kapsamda ilginç bir öneri geldi. Dünyanın hemen her yerinde vatandaşlık ve oturum izni alan Henley & Partners'ın Türkiye Direktörü Burak Demirel, vatandaşlık ya da oturum izni veren Macaristan ve Malta gibi ülkelerde imar, afet, inovasyon gibi fonların bulunduğunu ve önce oraya bağış yapılmasının zorunlu olduğunu söyledi. Kanunda bir düzenleme ile Türkiye'de de imar ya da afet fonu kurulabileceğini belirten Demirel, "Türkiye'de konut edinimiyle vatandaşlık alacak kişiler önce bu fona 100 bin dolar bağış yapar. Sonrasında konut alır. Orada biriken kaynak deprem bölgesinin ihyasında kullanılır" dedi.2022'de vatandaşlık ve konut alımıyla Türkiye'ye 4 milyar dolarlık kaynağın girdiğini anlatan Demirel, "2023'te vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkınca biraz satışlar geriledi. Ancak bu yıl yeniden bir hızlanma görüyoruz. Yabancı yatırımcı ilgisi arttı" diye konuştu. Türk pasaportunun dünyada kıymetli olduğunu aktaran Demirel, "Türk pasaportu 118 ülkeye vizesiz giriş hakkı tanıyor. Bu da özellikle yabancı yatırımcı için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı. Özellikle pandemiden sonra pasaport çeşitliliğinin öneminin arttığını anlatan Demirel, pasaport koleksiyonerliğinin oluştuğunu kaydetti.ÜLKEDE ofisi bulunan Henley & Partners, "Varlıkların Korunması Semineri"yle İzmir iş dünyasını bir araya getirdi. İş insanları için vize serbestisinin ve yatırım göçünün öneminin konuşulduğu seminerde, çözüm önerileri de tartışıldı. Seminerde konuşan Burak Demirel, iş dünyasında değişen rekabet ortamına değinerek, böyle bir yeni dünyada küresel vatandaşlık kavramının öne çıktığını hatırlattı. Henley & Partners Özel Müşteriler Grup Başkanı Dominic Volek ise, yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlığın gerek hükümetlerin gerekse bireyler açısından pek çok avantaj sağladığını söyledi.