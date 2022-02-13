Vatandaşta KDV sevinci

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV'yi yüzde 1'e indirmesi vatandaşı sevindirdi. İşte tepkiler:
AHMET ÇELIK (Oto Tamircisi):
Fiyat artışlarına neşter vuruldu. Fiyatlar yükseltilmeden denetilmeli.
HÜSEYIN ŞIMŞEK (Marketçi):
Fiyatlar düşünce alım gücü de bizim işler de artacak.
LEYLA MUHARREM
: Milletimiz için çok güzel haber oldu.
SEVINÇ ALAKBAROVA (Hukukçu):
Devlet, tüm imkânlarıyla halkın yanında.
BÜLENT KOÇ (Marketçi):
Esnafa can suyu oldu. KDV'deki bu indirim esnafın yüzünü güldürecek.
RAMAZAN ACET (Esnaf):
Dar gelir aileler nefes alacak.
SONGÜL KURNAZ (Ev kadını):
Devletimiz mücadelesiyle ekonomik zorluklar kısa sürede atlatılacak.
LEYLA AYDEMIR (Ev kadını):
Cumhurbaşkanımız KDV oranını düşürerek, yine halkının yanında oldu.
MEHMET BILLURCU (Marketçi):
Marketime daha uygun fiyatla ürün alıp, vatandaşa daha uygun fiyatla satabileceğim.
MAHMUT PIŞGINBELLEBICI
(Muhasebeci):
İndirim herkese rahat bir nefes aldıracak.
Mustafa KAYA-Özgür ÖZDEMİR- Ali ALTUNTAŞ-Erdoğan ÖZTÜRK-Mehmet YILDIRIM-Hakan GÖKKAYA