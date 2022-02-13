Vatandaşta KDV sevinci

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV'yi yüzde 1'e indirmesi vatandaşı sevindirdi. İşte tepkiler:Fiyat artışlarına neşter vuruldu. Fiyatlar yükseltilmeden denetilmeli.Fiyatlar düşünce alım gücü de bizim işler de artacak.: Milletimiz için çok güzel haber oldu.Devlet, tüm imkânlarıyla halkın yanında.Esnafa can suyu oldu. KDV'deki bu indirim esnafın yüzünü güldürecek.Dar gelir aileler nefes alacak.Devletimiz mücadelesiyle ekonomik zorluklar kısa sürede atlatılacak.Cumhurbaşkanımız KDV oranını düşürerek, yine halkının yanında oldu.Marketime daha uygun fiyatla ürün alıp, vatandaşa daha uygun fiyatla satabileceğim.İndirim herkese rahat bir nefes aldıracak.