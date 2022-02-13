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Giriş Tarihi: 14.2.2022

Vatandaşta KDV sevinci

Vatandaşta KDV sevinci
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV'yi yüzde 1'e indirmesi vatandaşı sevindirdi. İşte tepkiler:
AHMET ÇELIK (Oto Tamircisi): Fiyat artışlarına neşter vuruldu. Fiyatlar yükseltilmeden denetilmeli.
HÜSEYIN ŞIMŞEK (Marketçi): Fiyatlar düşünce alım gücü de bizim işler de artacak.
LEYLA MUHARREM: Milletimiz için çok güzel haber oldu.
SEVINÇ ALAKBAROVA (Hukukçu): Devlet, tüm imkânlarıyla halkın yanında.
BÜLENT KOÇ (Marketçi): Esnafa can suyu oldu. KDV'deki bu indirim esnafın yüzünü güldürecek.
RAMAZAN ACET (Esnaf): Dar gelir aileler nefes alacak.
SONGÜL KURNAZ (Ev kadını): Devletimiz mücadelesiyle ekonomik zorluklar kısa sürede atlatılacak.
LEYLA AYDEMIR (Ev kadını): Cumhurbaşkanımız KDV oranını düşürerek, yine halkının yanında oldu.
MEHMET BILLURCU (Marketçi): Marketime daha uygun fiyatla ürün alıp, vatandaşa daha uygun fiyatla satabileceğim.
MAHMUT PIŞGINBELLEBICI
(Muhasebeci): İndirim herkese rahat bir nefes aldıracak.


Mustafa KAYA-Özgür ÖZDEMİR- Ali ALTUNTAŞ-Erdoğan ÖZTÜRK-Mehmet YILDIRIM-Hakan GÖKKAYA
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Vatandaşta KDV sevinci
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