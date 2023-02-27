Vergi borçlarına 24 ay faizsiz taksit

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, deprem bölgesindeki vergi dairelerine olan borçların 24 aya kadar faizsiz şekilde taksitlere bölünebileceğini söyledi. Şanlıurfa'daki TOBB ve İş Dünyası Buluşması'nda konuşan Bakan Nebati, yaklaşık 150 bin esnaf ve sanaatkârın, Halk Bankası'nca kullandırılan hazine faiz destekli kredi ödemelerinin de 6 aylığına faizsiz şekilde ertelendiğini duyurdu. Depremden etkilenen 11 il ve Gürün ilçesinde mücbir sebep ilan edildiğini, 671 bin aktif mükellefin vergi ile ilgili yükümlülüklerini ertelediklerini anlatan Nebati, "Yapılandırma kanunlarından faydalanan vatandaşlarımızın şubat ayından temmuz ayı sonuna kadar ödemeleri gereken taksitlerinin ödeme sürelerini de uzattık" dedi. Bakan Nebati, deprem bölgesindeki çiftçilerin de Hazine faiz destekli kredilerini 1 yıl süreyle vade farkı almaksızın ertelediklerini, çiftçilere her bir büyükbaş (sığır, manda) hayvanı için 500 lira, küçükbaş (koyun, keçi) hayvanı için de 50 lira yem desteği verdiklerini, mazot ve gübre desteklerini de nakdi olarak yaptıklarını anlattı.Prefabrik yapı ve konteynerlerin bu yılın sonuna kadar teslimindeki KDV oranını yüzde 1'e indirdiklerini anlatan Nebati, "Devletimiz tarafından başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımların tamamı vergi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınmaktadır. AFAD ve Türk Kızılayı'nın ilan ettiği hesaplara yapılan bağışların tamamı bu kapsamda. AFAD'a veya yönlendirdiği kurum ve kuruluşlara vatandaşlarımızın işletmelerinde bulunan mallardan veya satın alarak tedarik ettikleri ayni yardımların tamamı da vergi matrahından indirilebiliyor. KDV yönünden ise AFAD ve kamu kurumlarına bedelsiz yapılan bağış ve yardımlarda KDV hesaplanmayacak ve bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV'leri işletmeler indirim konusu yapılabilecek" dedi.Başta AFAD olmak üzere kamu kurumlarının acil nakit ihtiyacı için ilk etapta 100 milyar lira kaynak ayırdıklarını hatırlatan Bakan Nebati, "Bugüne kadar AFAD'a yaklaşık 17 milyar lira aktardık" mesajı verdi. Nebati, depremden zarar gören her aileye 10 bin, taşınanlara 15 bin, hayatını kaybedenlerin yakınlarına da acil ihtiyaçları için 100 bin TL verildiğini hatırlattı.Bankalara vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçların vadesinin, 6 ay sonraya kadar ötelenmesine imkân sağladıklarını söyleyen Nebati, "KGF paketlerinde toplam kredi hacmini 350 milyar liraya çıkardık. 10'ar milyar lirayla toplam 20 milyar lira kefalet limitini haiz Deprem Bölgesi İşletme Giderleri Destek Paketi ve Deprem Bölgesi Yatırım Destek Paketi ile işletmelerimize ek destekler de sunuyoruz. Vatandaşlarımızın talebiyle ertelenen tüketici ve taşıt kredilerinde vade sınırlarının dikkate alınmamasına karar verdik" dedi.