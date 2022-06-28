Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar yeniden düzenlendi
Giriş Tarihi: 28.6.2022 13:26

Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar yeniden düzenlendi

AA
Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar yeniden düzenlendi

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların incelemeye başlama süresi 30 günden 15 güne düşürüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, vergi incelemesinde yetkilendirilenlerin incelemeye başlama süresi 30 günden 15 güne, incelemeye başlanılamaması halinde verilecek ek süre ise 15 günden 5 güne indirildi.

Vergi Usul Kanunu'ndaki düzenlemelere paralel olarak inceleme "İncelemeye Başlama Bildirimi" ile başlayacak. İşleme başlama tarihi, bildirimin düzenlendiği gün olacak.

Yönetmelikle incelemeye başlama bildiriminin içeriğine ilişkin de düzenleme yapıldı.

MÜKELLEFLERİN ELEKTRONİK İBRAZLARI

Ayrıca, mükellefler, Hazine ve Maliye Bakanlığının elektronik olarak tutulmasına izin verdiği defter ve belgeleri Bakanlık tarafından oluşturulan sistemi kullanarak ibraz edecek.

Elektronik ortamda ibrazı mümkün olmayan defter ve belgelerin, belirtilen hükümler çerçevesinde mükellefin iş yeri adresi, söz konusu adresinin bulunmaması durumunda ikametgah adresinin bulunduğu ildeki vergi dairesinde teslim alınması imkanı sağlandı.

Bakanlık tarafından oluşturulan sistem üzerinden ibraz edilen elektronik defter ve belgelerin inceleme tamamlandıktan sonra sistemden silinmesine ilişkin de düzenleme yapıldı.

Söz konusu yönetmelik 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar yeniden düzenlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA