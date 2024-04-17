Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Vergi istisnası kalkıyor mu? Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları mercek altında...
Giriş Tarihi: 17.4.2024 09:12 Son Güncelleme: 17.4.2024 09:21

Vergi istisnası kalkıyor mu? Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları mercek altında...

Vergi istisnası kaldırılacak mı? Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları'nın mercek altında olduğunu dile getiren SABAH Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, detayları köşesinde kaleme aldı...

Vergi istisnası kalkıyor mu? Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları mercek altında...

2024 Bütçe Kanunu'na göre 642 adet vergi muafiyeti ve istisnası var. Peki vergi istisnası kalkıyor mu? Detayları SABAH Gazetesi Yazarı Dilek Güngör kaleme aldı.

SABAH Gazetesi Yazarı Dilek Güngör'ün yazısı şöyle:

"Önceki gün bütçe rakamları açıklandı. İlk çeyrekte açık 500 milyar TL'yi geçti. Yüksek olsa da Orta Vadeli Program ile uyumlu. Fakat bundan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın atacağı adımlar önemli… Sıkı para politikası esaslı programın yanına hangi vergi düzenlemeleri ve kamuda tasarruf önlemleri eklenecek?

Bakan Mehmet Şimşek, seçim öncesinde kayıt dışı ve bazı istisnaların kaldırılması yoluyla gelirlerin artırılacağını anlattı. İşe IBAN ile yapılan faturasız tahsilatlardan başlandı. Maliye denetime çıkıyor. Ardından sıra emlakçılar ve doktorlara gelecek. 5 milyon TL'lik ev satışından 150 bin TL komisyon alan emlakçılar da ameliyat parasını elden alan doktorlar da güzellik salonlarında kafasına göre fiyat belirleyip para alanlar da sosyal medya platformlarında satış yapanlar da incelenecek. Peki ya istisnalar?

Burası biraz karışık… 2024 Bütçe Kanunu'na göre gelir, kurumlar, katma değer, özel tüketim vergisi kanunları kapsamında toplam 642 adet vergi muafiyeti ve istisnası var. Bu yıl için alınmasından vazgeçilen vergi geliri tutarı 2.2 trilyon TL. 2025'te 2.7 trilyon TL, 2026 için ise 3.2 trilyon TL. Vazgeçilen gelirin büyük bölümü de asgari ücretlinin vergi istisnası ve engellilere sağlanan ÖTV muafiyeti… Bunların kaldırılması mümkün değil. O nedenle Maliye başka istisnaları inceliyor. Öğrendiğime göre, tüm kazançları kurumlar vergisinden istisna tutulan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) mercek altında… İstisna kalkarsa sermaye piyasasını derinleştirme fonksiyonu da olan GYO'lar eskisi gibi rağbet görebilir mi? Şirketler büyük ölçekli gayrimenkul projelerine kaynak aktarabilir mi? İnşaat sektöründeki kayıt dışılık daha da artar mı?

GYODER ve KONUTDER, Maliye'ye sayıları 48'i bulan GYO'ların ekonomiye katkılarını anlatmak için dosya hazırlıyor.

Sonuç ne çıkar bilmiyorum. Ama şu bir gerçek, Maliye bürokrasisinin işi zor…
Vergi istisnaları kaldırılırken ince eleyip, sık dokunmazsa başka sorunlar kapıda..."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Vergi istisnası kalkıyor mu? Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları mercek altında...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA