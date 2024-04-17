Vergi istisnası kalkıyor mu? Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları mercek altında...

Burası biraz karışık… 2024 Bütçe Kanunu'na göre gelir, kurumlar, katma değer, özel tüketim vergisi kanunları kapsamında toplam 642 adet vergi muafiyeti ve istisnası var. Bu yıl için alınmasından vazgeçilen vergi geliri tutarı 2.2 trilyon TL. 2025'te 2.7 trilyon TL, 2026 için ise 3.2 trilyon TL. Vazgeçilen gelirin büyük bölümü de asgari ücretlinin vergi istisnası ve engellilere sağlanan ÖTV muafiyeti… Bunların kaldırılması mümkün değil. O nedenle Maliye başka istisnaları inceliyor. Öğrendiğime göre, tüm kazançları kurumlar vergisinden istisna tutulan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) mercek altında… İstisna kalkarsa sermaye piyasasını derinleştirme fonksiyonu da olan GYO'lar eskisi gibi rağbet görebilir mi? Şirketler büyük ölçekli gayrimenkul projelerine kaynak aktarabilir mi? İnşaat sektöründeki kayıt dışılık daha da artar mı?

GYODER ve KONUTDER, Maliye'ye sayıları 48'i bulan GYO'ların ekonomiye katkılarını anlatmak için dosya hazırlıyor.

Sonuç ne çıkar bilmiyorum. Ama şu bir gerçek, Maliye bürokrasisinin işi zor…

Vergi istisnaları kaldırılırken ince eleyip, sık dokunmazsa başka sorunlar kapıda..."