Vergi kaçakçılığında etkin pişmanlık dönemi

Vergi incelemeleri, soruşturmaları, ceza davaları devam eden hatta hapis cezası alan binlerce kişiyi ilgilendiren yasal düzenleme yürürlüğe girdi. Vergi kaçakçılığı suçları işlendiği her dönemde ayrı hesaplanıp toplandığı için onlarca yıl hapis cezası öngören binlerce kişi hapisten kurtulacak. Vergi kaçakçılığı suçlarında artık "zincirleme suç hükümleri" uygulanacak. Soruşturma veya davaya konu vergi cezasının ödenmesi durumunda ödenen tutara göre cezada indirime gidilecek. Uzmanlar yapılan düzenlemelerin hukuken bedelli ve şartlı ceza indirimi olarak nitelendiriyor. Vergi Usul Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle vergi kaçakçılığı cezalarında 15-20 yılı bulan hapis cezaları verilmeyecek. Etkin pişmanlıktan yararlanmak için verginin gecikme faizi ve zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme cezasının ödenmesi gerekiyor. Vergi mahkemesinde dava açılmaması, davadan feragat edilmesi, yasal yollara başvurulmaması ve başvurulduysa vazgeçilmesi gerekiyor.Kesilen verginin gecikme faizi ve gecikme zammı, kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammı soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında indirilecek. Böylece, soruşturma ve infaz aşamasındakiler için hapis cezası yarı oranında düşürülmüş oluyor. Kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi durumunda verilen ceza üçte bir indiriliyor. Burada hâkimin takdir hakkı bulunmuyor. Tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda verilecek ceza yarı yarıya düşürülecek. Yasa'nın yürürlüğe girdiği 8 Nisan itibarıyla Vergi Usul Kanunu 359. madde kapsamına giren suçlardan temyiz veya istinaf kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalardan lehe olan dosyalara bozma kararı verilecek. Yargıtay'daki dosyalar gelişlerinde usule uygun olarak ilk derece mahkemelerine gidecek.