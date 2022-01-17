Vergide mağduriyet giderilecek

AK Parti
'nin, Vergi Usul Kanunu
ile Kurumlar Vergisi Kanunu
'nda değişiklik öngören 4 maddelik yasa teklifi TBMM
Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
'nun vergi kaçakçılığı suçunun tanımlandığı 359. maddesinde değişiklik öngördüğünü anlatan Avukat Alev Acar
, "Vergi kaçakçılığı cezası zincirleme suç kapsamına alınacak, etkin pişmanlık hükümleri uygulanacak. Bu olursa, aynı suç birden fazla takvim döneminde işlense dahi suça ilişkin kanunda öngörülen ceza verilecek ve zincirleme suç hükümleri uygulanarak temel ceza miktarında artırım uygulanacak" diye konuştu. Örnek veren Acar, "2015- 2016-2017 yıllarında sahte fatura düzenleme/kullanma suçundan yargılanan bir kişi, suçlu bulunursa; öngörülen ceza bir kez uygulanacak ve birden fazla takvim döneminde aynı suçu işlediği için TCK
'nın 43. maddesinde tanımlanan zincirleme suç hükümleri uygulanarak cezada artırım yapılacak. Yani her takvim dönemine ayrı ayrı ceza verilmeyecek. Böylece, mağduriyetler giderilecek" dedi.