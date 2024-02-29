Veride yeni dev geliyor

Dünyanın en değerli metası haline gelen 'veri' için her gün yeni yatırımlar geliyor. Aralık 2023 itibarıyla dünyada 10 bin 978 veri merkezi var. Bu merkezlerin ciro toplamı yaklaşık 60 milyar dolar ve pazarın 2030'a kadar 131 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye'de de Turkcell bu alana yaklaşık 10 yıldır yatırım yapıyor ve yeni nesil merkezleri ile Türkiye'nin üçte birini depoluyor. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, dört büyük veri merkezine sahip olduklarını ve bu alanda bir şirket kurup bu merkezleri tek çatı altında toplayacaklarını belirtti. Turkcell'den biraz daha bağımsız yapıda olacak yeni şirketle hedef, talepte patlama yaşanan veri merkezi işini bir adım öteye taşımak. Koç, "Çok ciddi talep var. Yıl sonuna kadar veri merkezlerimizde tüm modüllerimizi bitirmiş olacağız ve yüzde 100 kapasiteye ulaşacağız. Bu kapasitenin de hepsini satmış durumdayız. Şirketimiz, yatırımcı ilgisini çekebilecek potansiyele sahip" dedi. Veri merkezlerinde bulut sistemlerini de satmanın ve küresel büyük markaları Türkiye'ye getirmenin önemine değinen Koç, bir marka ile anlaşmak üzere olduklarını da belirtti. "Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi konumundayız" diyen Ali Taha Koç, sektördeki kapasitenin üçte birinden fazlasını tek başlarına karşıladıklarını belirterek, en yakın rakiplerinin de iki katı kapasiteye sahip olduklarını vurguladı.Turkcell'in Gebze, İzmir, Ankara Temelli, Avrupa (Velimeşe), Kartal, Dudullu, Yenibosna ve Ankara Söğütözü'deki veri merkezlerinde toplamda 42 bin 900 metrekarelik beyaz alan bulunuyor. Bu alanda yeni bir yatırımın 18 ay gibi bir süre aldığını da vurgulayan Koç, bu nedenle kapasite artırımının bugünden bile karar verilse ancak 2026'da gerçekleşeceğini belirtti.Karayollarında ve demiryollarında baz istasyonu konusunda özellikle taşra ve orman arazileri nedeniyle sorunlar yaşadıklarını belirten Koç, "GSM stratejik sektör olarak gözükmediği için birçok yerde işimiz zorlaşıyor" dedi. Deprem gibi durumlarda enerji lojistiği izinlerinin olmadığını belirten Koç, "Akaryakıt dağıtım firmaları ile bile görüştük ancak küçük yerlerde onlar da yardımcı olamıyor. Acil durumlar için geliştirdiğimiz ve yakın zamanda açıklayacağımız çözümler var" diye konuştu.240 milyon dolarlık yatırımla 300 megavatlık güneş enerjisi altyapısına hazırlandıklarını belirten Koç, "Bizim sektör olarak harcadığımız enerji Türkiye'de tüketilen enerjinin yüzde 1'i. Bunun sorumluluğu altında iklim kriziyle de mücadele kapsamında 2050'de kullandığımız enerjinin tamamını kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerjiyle sağlayacağız. Bu bağlamda bakanlıklarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde birçok baz istasyonumuzun enerji altyapısını hem yedekleyerek hem de kendi yapacağımız yatırımlarla bu sorunu bilimin, teknolojinin el verdiği oranda çözmeye çalışıyoruz. İlk hedefimiz, 2026 yılına kadar kullandığımız enerjinin yüzde 65'ini kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak olacak" diye konuştu.