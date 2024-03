Verimli hayvan üretimi artacak

Türkiye'nin hayvancılıkta kendi kendine yetebilmesi için 2 yıllık maraton başladı. Hayvancılıkta dışa bağımlılığı bitirecek stratejilerle Türkiye, 2 yılın sonunda kendi hayvanlarıyla verimli et ve süt üretimi sağlayacak. Üreticilere sağlanacak verimli hayvanlarla verimsiz hayvanlar elimine edilecek.Geçen hafta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı 2024-2028 Hayvancılık Yol Haritası'nda Türkiye'deki hayvancılığı geliştirecek maddelere yer verildi. Bitkisel üretimde gösterilen başarıyı hayvancılıkta da amaçlayan Bakanlık, et ve süt bakımından verimli üretim hedefiyle projeler üretmeye devam ediyor. Hayvancılıkta dışa bağımlılığı bitirecek ilk adım ise verimsiz hayvanların verimlileriyle değiştirilmesi olacak. Yetiştiricilerin süt ve et verimliliğinde daha üst ırklara sahip olmalarıyla ilgili program başlatıldı.Yerli üreticileri güçlendirerek verimliliği artırma amacıyla Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Damızlık Merkezleri kurulacak. Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) desteğiyle sayıları artacak damızlıklar aile işletmelerine uygun maliyetle dağıtılacak. Böylece yerli üreticinin damızlık ihtiyacı kamu güvencesiyle karşılanmış olacak. Bakanlık, en yaygın sütçü ırk olan "siyah alaca"da 22 bin hayvanı verimlilik durumlarını ortaya koyarak referans popülasyon oluşturdu.TÜRKİYE'DE sayısı en fazla ikinci ırk olan "simental"de de genetik testlerle damızlık değerini belirlemeye başlanacak. Her iki ırk için kullanılan testin daha da yaygınlaşması için haziranda Genomik Test Merkezi açılacak. Burada genomik seleksiyon ve embriyo transferi yöntemiyle, yüksek genetik kapasiteli yerli boğaları 2025'te üretmeye başlanacak.