Vestel 684.4 milyon euro tazminat kazandı

VESTEL Grubu, Hollanda'da haksız rekabet nedeniyle açtığı davada 684.4 milyon euro (22.5 milyar TL) tazminat kazandı. Dava, Vestel ve iştirakleri tarafından Samsung, LG, TTD ve TDP SP. firmalarına karşı açılmıştı. Hollanda Doğu Brabant Bölge Mahkemesi'nde açılan davada Vestel toplamda 2 milyar 53 milyon 200 bin euro tutarında tazminat talebinde bulunmuştu. Mahkeme TTD ve TDP SP. firmalarını haksız bulurken Vestel lehine 684.4 milyon euro tazminata hükmetti. Samsung ve LG aleyhine olan kısmı ise reddetti. Karar henüz kesinleşmezken Vestel, reddedilen kısım için itiraz hakkını kullanacak. Tazminat haberinin etkisiyle Vestel Elektronik hisseleri dün yüzde 9.96 yükselerek 72.30 liraya çıktı. Vestel Beyaz Eşya ise yüzde 10'luk artışla 20 lirayı geçti. Vestel Elektronik'in piyasa değeri hissedeki yükselişle 795 milyon dolara çıktı.