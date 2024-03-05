VGM’den dev güneş enerji santrali! Ayasofya ve Eyüp İmarethanesinin tüketimini karşılayacak

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Eyüp İmarethanesinin tüketiminin karşılanması amaçlanan 1 MW gücündeki güneş enerjisi santrali Kilis'te hayata geçirildi.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜLKİYETİNDE DEV GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait Kilis ilinde yapımı tamamlanarak hizmete alınan 1 MW gücündeki güneş enerjisi santrali ile yıllık 1.400.000,00 kWh elektrik üretilecek.

Üretilen elektrik enerjisi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün Ankara'daki tesisleri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Eyüp İmarethanesinin tüketiminin karşılanması amaçlanıyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yıllık elektrik tüketimi 320.000 kWh, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yıllık elektrik tüketimi 820.000 kWh, Eyüp İmarethanesinin yıllık elektrik tüketimi 260.000 kWh olmak üzere yıllık toplam 1.400.000 kWh elektrik tüketildiği hesaplandı. Üretilen elektrik ile tüketimin tamamının karşılanması hedefleniyor.

YILLIK 5 MİLYON TL TASARRUF

Üretilen elektrik enerjisi ile güncel tarifeler üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yıllık 5 milyon TL tasarruf etmesi sağlanacak.

Güneş enerjisi santralin ömrünün 25 yıl olduğu düşünüldüğünde tesis ömrü boyunca 125 milyon TL tasarruf sağlanması bekleniyor.