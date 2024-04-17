Villada kaçak tatil

Yaz dönemi yaklaştıkça otellerin en büyük alternatifi yazlık ve villalar tatilcilerin gözdesi haline geldi. Ancak hem güvenlik zafiyetine yol açan hem de ciddi bir vergi kaybına neden olan bu tür kısa süreli konaklamalara karşı Turizm Bakanlığı geçtiğimiz ekim ayında turizm konutu belgesi yasasını hayata geçirdi. Buna göre 100 günün altında kiralama için mülk sahibinin turizm konutu belgesi alması zorunlu hale geldi. Bazı yazlık sahipleri bu belge için hazırlıklarını sürdürürken, bazıları da yasanın arkasından dolaşmanın yolunu buldu. Evini bir aylık kiraya verip 4 aylık sözleşme yapan da var, 4 aylık ev tutup ücreti aralarında bölüşerek kısa süreli konaklayan da... Hatta ev sahibinden habersiz alt kiralama yapan emlakçılar dahi bulunuyor. Bu yolla kayıt dışı gelir elde edilirken milyonlarca liralık da vergi kaybı yaşanıyor.Bodrum, Çeşme, Alaçatı, Marmaris, Kemer, Belek, Dalaman gibi yazlık bölgelerinde sistem şöyle işliyor: Ev sahipleri evlerini iki haftalık ya da bir aylık kiraya veriyor. Ancak sözleşmeler kiracılarla anlaşılarak 4 ay üzerinden yapılıyor. Böylece 100 gün kuralının da arkasından dolaşılmış oluyor. Bankadan yapılan ödemede ise açıklama kısmına "Borç" ifadesinin yazılması isteniyor.Mülk sahibi 4 aylık kiralama yapmak istiyorsa burada da tatilciler başka bir formül geliştiriyor. Birbirini tanıyan aile ya da arkadaşlar kendi aralarında takvimi belirleyip, bedeli paylaşıyor. Örneğin, 4 aylık kira bedeli 400 bin TL. Burada 4 aile, haziran-eylül ayı içinde birer ay konaklama yapıp parayı da dörde bölüyor. Bir evde hemen her ay değişen aileler sitelerde ciddi rahatsızlık yaratıyor. Eğer site sahibi şikâyet ederse kiracı burada ceza ödeme riskini göz almış oluyor.Turizm belgesi alan konut sayısı sınırlı olduğu için bunların da piyasada kiraları yükselmiş durumda. Örneğin Çeşme'de turizm konutu belgesini almamış bir yazlığın 4 aylık kirası 300-400 bin TL bandındayken, bu belgeyi almış bir konutun bir aylık kirası 200 bin TL olarak ilana veriliyor. Yani belgesiz konutla belgeli arasında da ay bazında yaklaşık iki kat fark bulunuyor.