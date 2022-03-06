Visa ve Mastercard Rusya’da faaliyetlerini askıya aldı

Küresel
ödeme hizmeti şirketleri Visa ve Mastercard, Ukrayna
'nın işgali nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldıklarını duyurdu. İki firmadan yapılan açıklamalarda, ülkedeki tüm işlemlerini durdurmak adına müşterileri ve ortakları ile birlikte çalışacakları ifade edildi. Visa tarafından yapılan açıklamada, birkaç gün içinde Rusya'da verilen Visa kartlarıyla başlatılan tüm işlemlerin artık ülke dışında çalışmayacağı kaydedildi. Rusya'da 25 yıldır faaliyet gösteren Mastercard ise, Rus bankaları tarafından verilen kartlarının artık Mastercard ağları tarafından desteklenmeyeceğini kaydetti. Rusya Merkez Bankası
ise Visa ve Mastercard'ın Rusya'da normal bir şekilde çalışmaya devam edeceğini bildirdi. Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede Visa ve Mastercard'la yapılan işlemlerin, Ulusal Ödeme Kartı Sistemi ile gerçekleştirildiği belirtildi. Söz konusu kartlarla, Rusya'da işlemlerin yapılmaya devam edileceğine işaret edilen açıklamada, "Rus bankaları tarafından verilen Visa ve Mastercard kartları, son kullanma tarihlerine kadar Rusya'da normal bir şekilde çalışmaya devam edecek" ifadesine yer verildi.
TÜRKİYE'DE MİR KULLANIN
Rusya Merkez Bankası yetkilileri, Rus Mir kartlarının Türkiye'de geçtiğini belirterek, 'Türkiye'ye giderken Mir kartınızı yanınıza alın' değerlendirmesinde bulundu. Mir ödeme hizmeti, Vietnam
, Ermenistan
, Belarus
, Kazakistan
, Kırgızistan
, Tacikistan
, Güney Osetya
ve Abhazya'da geçerli. Dün ayrıca Rus bankaları, Visa ve Mastercard'ın ülkedeki faaliyetlerini durdurmasının ardından Çinli UnionPay ödeme sistemlerini kullanan kartlar çıkartmaya hazırlandıklarını açıkladı. Dün ayrıca Rusya'da gerçek kişilerin yurt dışına para transferine aylık 5 bin dolar sınır getirildi. Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle mali istikrara yönelik ek karar alındığı belirtildi. Açıklamada, "Önceki kararlara ilaveten, gerçek kişilerin yurt dışına para transferine aylık 5 bin dolar sınır getirildi" ifadesi yer aldı.