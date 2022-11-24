Vodafone’dan acil durumlar için Kırmızı Uygulaması

Kadına yönelik şiddet hem ülkemizde hem de dünyada ciddi bir toplumsal sorun. Kadınlar evde, işte, sokakta şiddete maruz kalıyor ve araştırmalara göre dünyada her 11 dakikada 1 kadın tanıdığı biri tarafından öldürülüyor. Vodafone, Kırmızı Işık uygulamasıyla şiddetle mücadelede #BenVarım diyor.

ŞİDDETE KARŞI KAYBEDECEK ZAMAN YOK

Her 11 dakikada 1 kadının tanıdığı biri tarafından öldürülmesi, şiddete dur demek için kaybedecek zamanımızın olmadığını gösteriyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Vodafone, her 11 dakikada bir insanları bu gerçekle yüzleştiriyor. Aynı zamanda kadınları şiddet anında acil yardım çağırabilmek için Kırmızı Işık uygulamasını kullanmaya çağırıyor.

ŞİDDETE KARŞI KIRMIZI IŞIK UYGULAMASIYLA #BENVARIM

Şiddete maruz kalan kadınlar, Kırmızı Işık uygulamasıyla tek tuşla yakınlarına telefonla erişebiliyor; tehlikede olduğunu bildiren ve nerede olduğu bilgisini içeren acil SMS gönderebiliyor. Alo 183, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat ve Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı acil numaralarını tek tuşla arayabiliyor. En yakın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'nin adres ve telefonlarını harita üzerinden bulabiliyor. Ayrıca uygulama üzerinden Işık isimli dijital danışmanla konuşarak şiddete maruz kaldığında ne yapması gerektiğiyle ilgili yönlendirme alabiliyor. Bugüne kadar tam 372 bin kişinin indirerek şiddete karşı Ben Varım dediği Kırmızı Işık uygulamasına Apple Store ve Google Play Store'dan ücretsiz ulaşılabiliyor.