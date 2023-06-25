Voltajı yükseltiyor

Türkiye'deki elektrikli model atağına Mokka elektrik ve Corsa elektrik ile başlayan Opel, yeni Opel Astra Elektrik ile seçenek sayısını üçe çıkarttı. Haziran 2023 itibarıyla online rezervasyon sistemi üzerinden ön siparişleri alınmaya başlanan model, eylülde Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Opel Astra Elektrik'in elektrik motoru 115 kW/156 b güç ve 270 Nm tork sağlıyor. Eko, Normal ve Spor olmak üzere üç farklı sürüş seçeneği sunulan elektrikli Astra'nın menzili ise 418 km. Astra'nın elektrikli versiyonunun satışa sunulmasıyla ilgili konuşan Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak, "Sadece mayısta 1.347 adetlik Astra satışıyla C-HB'de yüzde 14.3'lük paya ulaşarak, yerli rakibimizin ardından 2'nci sırada yer aldık. İlk 5 aylık sonuçlarda ise Astra ile ithal C-HB sınıfında liderliği yakaladık. Astra Elektrik'in de desteği sayesinde elektrikli otomobil satış payımızı daha da yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.2023'de her 10 elektrikli araç müşterisinden birinin Opel müşterisi olmasını hedeflediklerini söyleyen Özocak, yıl sonunda 3 bin adet elektrikli otomobil satışı planladıklarını kaydetti. Özocak, toplam satışların içinde elektrikli modellerin payının ise 2023'de yüzde 4, 2024'de yüzde 15, orta vadede ise yüzde 30 olacağını söyledi. Yıla 50 bin adetlik toplam satış hedefiyle başladıklarını hatırlatan Özocak, hedeflerinin şu anda 60 bin üzerine çıktığını da vurguladı.MODELLERIN yenilenmesi ile müşteri tabanının değişmesine sebep olduğunu söyleyen Özocak, şöyle devam etti: "Opel eskiden yüzde 65 oranında sedan satan bir markaydı. Bu oranı ise Corsa modelimizin satışı takip ediyordu. Bu son 2-3 sene içerisinde müşteri tabanımızı değiştirdik. Yaş ortalaması bize gelen araştırmalarda 45'ten 42, 41.5'a kadar gerilemiş durumda