Whatsapp Facebook sözlüde ter döktü

WHATSAPP, kullanıcılarına getirdiği veri paylaşımı zorunluluğu nedeniyle Rekabet Kurumu'nca hakkında açılan rekabeti ihlal soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısında ter döktü. Rekabet Kurulu'nun, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuyla ilgili soruşturmasında, ilgili şirketler hakkında idari para cezası ve verilerin birleştirilmesine son verilmesi talep edildi. Meta Platforms Inc., MetaPlatforms Ireland Limited , WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında yürütülen rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığında yapıldı. WhatsApp ile Facebook Inc. arasındaki veri paylaşımının 2016'da başladığını belirtti. Nihai kararın 15 gün içinde verilmesi bekleniyor.