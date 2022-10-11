Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Whatsapp Facebook sözlüde ter döktü
Giriş Tarihi: 12.10.2022

Whatsapp Facebook sözlüde ter döktü

Whatsapp Facebook sözlüde ter döktü
WHATSAPP, kullanıcılarına getirdiği veri paylaşımı zorunluluğu nedeniyle Rekabet Kurumu'nca hakkında açılan rekabeti ihlal soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısında ter döktü. Rekabet Kurulu'nun, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuyla ilgili soruşturmasında, ilgili şirketler hakkında idari para cezası ve verilerin birleştirilmesine son verilmesi talep edildi. Meta Platforms Inc., MetaPlatforms Ireland Limited , WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında yürütülen rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığında yapıldı. WhatsApp ile Facebook Inc. arasındaki veri paylaşımının 2016'da başladığını belirtti. Nihai kararın 15 gün içinde verilmesi bekleniyor.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Whatsapp Facebook sözlüde ter döktü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA