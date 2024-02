“Ya yolda şarj biterse” korkusu sona eriyor: Mobil şarj istasyonu yollarda

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2023'te 5.5 kat artarken, kullanıcıların "Şarj biter, yolda kalırım" kâbusunu sona erdirecek uygulamalar da hızla hayata geçiriliyor. Türkiye'nin geleceğine yön verecek olan genç girişimciler, yenilikçi bir projeyi daha yatırıma dönüştürdü. Elektrikli araç sürücülerinin talepleri ve geleceğin ihtiyaçları çerçevesinde harekete geçen gençler, 'mobil şarj istasyonu' projesi ile iki sene önce şirketleşti, geçen ay da özel üretim araçlarını yollara çıkardı. Şu an sadece sigorta şirketleri üzerinden hizmet veren mobil şarj istasyonlarının kısa süre içinde Türkiye geneline yayılması hedefleniyor.Batarya hariç yerli ve milli imkânlarla üretilen sistem, yarım saatte araçları tamamen şarj edebiliyor. 1 ay önce başlayan hizmet kapsamında İstanbul'da 4, Ankara'da ise 2 adet mobil şarj istasyonu görev yapıyor. Yolda şarjı biten ya da sabit istasyonda sorunla karşılaşan vatandaşlar, sigorta şirketini arayarak mobil istasyon talep ediyor. Hızla bölgeye sevk edilen mobil istasyonlar, kısa sürede elektrikli aracın şarjını tamamen doldurabiliyor. 7 kişilik çekirdek ekip tarafından hayata geçirilen proje kapsamında en büyük hedeflerden biri de istasyon sayısının az olduğu Doğu Avrupa'ya açılmak olarak ön plana çıkıyor. Şu an iki büyükşehirde 6 mobil istasyon ile hizmet verdiklerini dile getiren şirketin Kurumsal İletişim Uzmanı Yasemin Bayar, "Henüz anlaşmamızın olmadığı diğer sigorta şirketleri ile de görüşme halindeyiz. Kısa sürede sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Araç filomuzu hızla genişleteceğiz. Öncelikle uygulamayı Türkiye geneline yaymayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.Türkiyegenelinde 5 bin 614 istasyonda elektrikli araç kullanıcılarına 8 bin 492 yavaş şarj (AC) ve 3 bin 575 hızlı şarj (DC) hizmeti veriliyor. Türkiye genelinde en fazla elektrikli şarj istasyonu 1.308 ile İstanbul'da bulunuyor, İstanbul'u 542 istasyonla Ankara ve 422 istasyonla Antalya takip ediyor. İstanbul'daki istasyonlarda 3 bin 316, Ankara'dakilerde 1.249, Antalya'dakilerde ise 833 soket bulunuyor.Togg'un da yollara çıktığı 2023 yılında trafiğe kayıtlı elektrikli otomobillerin sayısı bir önceki yıla kıyasla 5.5 katına ulaşarak 80 bin 43'e yükseldi ve trafikteki her 1.000 otomobilden 5'i elektrikli oldu. Elektrikli otomobillerin kayıtlara girdiği ilk yıl olan 2011'de 24 elektrikli araç trafiğe kayıtlı iken bu sayı 2018'de 952'ye ulaştı. Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısında 1.000 barajı 2019'da aşılırken, bu sayı 2020'de 2 bin 797'ye, 2021'de 6 bin 267'ye ve 2022'de 14 bin 552'ye yükseldi. Geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli otomobillerin sayısı 2022'ye kıyasla yaklaşık 5.5 katına çıkarak 80 bin 43 oldu. Geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısında da 15 milyon barajı aşıldı. Elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 0.5 olarak hesaplandı. Bir önceki yıl bu oran yüzde 0.1'di. Böylece 2022'de trafikteki her 1.000 otomobilden 1'i elektrikli iken geçen yıl her 1.000 otomobilden 5'i elektrikli oldu. Trafiğe 2022'de 8 bin 312 elektrikli otomobilin kaydı yapıldı. Bu sayı 2023'te 65 bin 558 olarak hesaplandı.Geçen yıl mayısta teslimatına başlanan Togg'da 2023 sonuna kadar 19 bin 583 adet T10X modeli kullanıcılarla buluştu. Kısa sürede yakalanan bu başarıyla Türkiye'de geçen yıl trafiğe kaydı yapılan yaklaşık 3 elektrikli araçtan biri Togg'un T10X'i modeli oldu. Hibrit türdeki otomobiller de verilere ilk kez 2011'de 23 adetle girdi. Bu sayı 2018'de 4 bin 415'e çıktı. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı 2019 sonu itibarıyla 13 bin 877 iken geçen yıl 222 bin 328'e çıktı.