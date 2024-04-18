Yabancı geliyor rezerv artıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 21 Mart'taki faiz artırımı ve 29 Mart'taki yerel seçimlerin ardından enflasyonla mücadele ve programın kararlılıkla uygulanacağı yönündeki mesajlar, döviz rezervlerinde 11 haftalık düşüş trendini sonlandırdı. Aynı süreçte yabancıların Türkiye'ye girişi artarken, döviz hesaplarında da çözülme hızlandı. Merkez Bankası'nın sadeleşme yönünde attığı adımların da eklenmesiyle birlikte döviz rezervleri 29 Mart-5 Nisan haftasında 3 milyar 748 milyon dolar artarak 126 milyar 871 milyon dolara çıktı. Bu dönemde altın rezervleri 54.4 milyar dolardan 56.7 milyar dolara, brüt rezervler ise 68.7 milyar dolardan 70.2 milyar dolara çıktı. Brüt rezerv 12 Nisan haftasında ise 128.4 milyar dolar oldu. Aynı haftada net rezerv 15.5 milyar dolardan 19.7 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezerv 12 Nisan haftasında eksi 57.05 milyar dolara geldi. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler eksi 65.5 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Rezervler 2 haftada 5.3 milyar dolar arttı.Programa olan güvenin artması, yabancıların Türkiye yatırımlarını artırdı. Merkez Bankası verilerine göre yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Nisan haftasında net 362.9 milyon dolarlık hisse senedi, 86.4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 37.5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı. Böylece yurtdışında yerleşiklerin 22 Mart haftasından bu yana net hisse senedi alımı 1 milyar 59 milyon dolara ulaştı.