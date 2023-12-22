Yabancı yatırımcı ilgisi artacak

Zirvede, Apara Araştırma Müdürü Erdoğan Turan'ın moderatörlüğünde "Sermaye Piyasalarının Geleceği Paneli" gerçekleştirildi. Panelde konuşan Bizim Menkul Değerler Genel Müdürü Fatma Selçuk, sermaye piyasalarında 2023 yılında bir halka arz furyası yaşandığını söyledi. Selçuk, "Bu halka arzların maalesef hormonlu bir tarafı da var. Sonuçları da yavaş yavaş görülmeye başladı. Halka arzlara başvurular yapıldığında bir aile 18 yaşını doldurmamış çocuğuna da hesap açtırdı ve rakamlar büyüdü. Bireysel yatırımcıda 2024'te yine iyi noktada olacağız. Orta ölçekli büyük şirketlerde halka arz devam edecektir ama sanki son halka arzlarla birlikte oradaki heyecan biraz azalacak" dedi.Philip Capital Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Yılmaz da, yabancıların yeni ekonomi politikalarına ilgi gösterdiğine işaret ederek 2024'te çok daha pozitif etkilerinin görüleceğini ifade etti. Yılmaz, 7 milyonun üzerinde de yatırımcının bakiyesinin 100 milyon liranın altında olduğunu da kaydetti. İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan, sermaye piyasası ürünlerinin köprü vazifesi görmeye başladığını belirterek, "Halka arzlarda derinlik açısından ivme yukarı yönlü, yabancı yatırımcı açısından ise önümüzdeki sürecin daha olumlu geçeceğini öngörüyorum" diye konuştu.İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, yatırımcı sayısı 1.5 milyon iken 7 bin çalışan olduğunu şimdi 8.5 milyon yatırımcı varken de 7 bin civarında çalışan olduğunu belirtti. Yeni halka arzlarla gelen kitlenin finansal okuryazarlığının çok düşük olduğunu aktaran Yılmaz, 2024'te borsadan para kazanmanın zorlaşacağını kaydetti. A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal da, sosyal medyadan alınan tavsiyelerle yatırım yapanların sıkıntılı dönemlerde aracı kurumlara yöneldiğini dile getirerek sektörde tecrübeli eleman sayısının azlığının ise sıkıntı yarattığını ifade etti. Atılal, sektöre yeni gelenlerin yetersizliğine dikkat çekerek çoğu yeni mezunun satış ve pazarlamada görev almak istediğini söyledi.