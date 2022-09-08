Yabancıdan borsada 9 ay sonra rekor alım

Küresel resesyon endişelerinin hakim olduğu 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7.5, ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 büyüyen, ihracatta son 12 ayın tamamında rekor kıran ve enflasyonda da aralıktan itibaren düşüşün başlaması beklenen Türkiye, yabancıların da radarına girdi. Aralık 2021-Temmuz 2022 arasındaki 8 ayın tamamında Borsa İstanbul'da net satış yapan yabancı yatırımcılar, ağustosta piyasa rekorla geri döndü. Yabancı yatırımcılar ağustosta borsada 694.3 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Yabancılar ağustos ayında yüzde 22.3 ile son 13 yılın en büyük aylık yükselişine imza atan borsada TL bazında ise 12 milyar 453 milyon dolarla tarihin en yüksek net alımını yaptı.Yabancıların ağustosta en fazla net alım yaptığı hisseler 136.2 milyon dolarla Akbank, 119.2 milyon dolarla Tüpraş, 117.8 milyon dolarla Türk Hava Yolları oldu. Yabancının en fazla net satış yaptığı hisseler ise 44.6 milyon dolarla Turkcell, 14.3 milyon dolarla Şişecam ve 13.1 milyon dolarla Ereğli oldu. Yabancıların ağustostaki net alımla birlikte, yılın ilk 8 ayında borsadaki net satışları 2 milyar 425 milyon dolara geriledi. Yabancılar yılın ilk 8 ayında en fazla net alımı 52.5 milyon dolarla Tüpraş, 24.5 milyon dolarla Vakıfbank, 23.8 milyon dolarla Torunlar GYO, 20 milyon dolarla Yapı Kredi Bankası ve 17.9 milyon dolarla Halkbank'ta yaptı. Yılın ilk 8 ayında en fazla net satış 393 milyon dolarla Ereğli, 333.4 milyon dolarla Garanti Bankası, 253.5 milyon dolarla Ford Otosan, 215.2 milyon dolarla Turkcell, 179.4 milyon dolarla Şişecam'da yaptı.Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ile Merkezi Kayıt kuruluşu verilerine göre ağustosta yabancı yatırımcı sayısında rekor artış yaşandı. Temmuzda 13 bin 625 olan toplam yabancı yatırımcı sayısı, ağustosta 262 adet artarak 13 bin 887 tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Yabancı sayısı 2021 sonuna göre 740 adet arttı. Yabancının hisse senedi portföyünün büyüklüğü de ağustosta, temmuza göre 100 milyar lira artarak 496.3 milyar liraya ulaştı.Ağustosta yüzde 22.3 yükselen Borsa İstanbul, enflasyona karşı da yatırımcısını korudu. Ağustosta en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16.31 ile BIST 100 endeksinde oldu. Borsa ÜFE'ye göre de yüzde 15.23 getiri sağladı.