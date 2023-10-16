Yabancılar Türkiye’yi yakından izliyor

TürkiyeBankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen yıllık toplantılarında temaslarda bulundu. Çakar, toplantı kapsamında, TBB tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenen geleneksel resepsiyona da ev sahipliği yaptı. Resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammad Sulaiman Al Jasser, Uluslararası Finans Enstitüsü İcra Direktörü Timothy Adams ile finans kuruluşlarının temsilcileri katıldı.Çakar, yatırımcıların Türkiye ekonomisinin yüksek potansiyelinin farkında olduğunu, gelişmeleri çok yakından izlediğini ve olumlu değerlendirdiğini kaydetti. Çakar, "Heyetimize gösterilen ilgiden, yatırım ve birlikte iş yapma tercihlerindeki pozitif yaklaşımı görmekten çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.