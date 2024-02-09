Yabancının Türkiye’ye güveni artıyor

Siyasi istikrarın devamını sağlayan seçim sonuçları, yeni ekonomi yönetiminin para politikasındaki normalleşme adımları ile enflasyonla mücadeledeki kararlılığı, kredi notu görünümündeki iyileşmeler ve risk primindeki düşüş, yabancıların Türk varlıklarına ilgisini artırmaya devam ediyor. Geçen yılın son çeyreğinden bu yana geçen süreçte Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türk şirketlerinin yurtdışı piyasalardan sendikasyon ve tahvil ihraçları yoluyla sağladığı kaynak miktarı 22.5 milyar dolara ulaştı. Bu hafta içerisinde yurtdışında gerçekleşen borçlanmalara da yabancı yatırımcılar rekor talep gösterdi. Borsa İstanbul'da endeks dün 9 bin puanı geçti.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dolar cinsinden 2034 vadeli tahvilinde ihracı tutarı 3 milyar dolar oldu. İhraç tutarı, bakanlık hesaplarına 15 Şubat'ta girecek. 15 Mayıs 2034 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7.625, getiri oranı yüzde 7.875 oldu. Hazine'nin 2023'ün haziran ayında gerçekleştirdiği 2.5 milyar dolarlık yeşil tahvil ihracında getiri oranı yüzde 9.3 olmuştu. Mart ayındaki 2 milyar 250 milyon dolarlık 2029 yılı vadeli tahvil ihracında ise getiri yüzde 9.50 seviyesinde gerçekleşmişti.İhraca yaklaşık 300 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 42'si Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 27'si ABD, yüzde 20'si Orta Doğu, yüzde 6'sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 4'ü Türkiye ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Söz konusu ihraçla birlikte bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından 3 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.Türkiye Varlık Fonu'nun 500 milyon dolarlık tahvil ihracına da 7 milyar doların üzerinde talep geldi. Amerika dışındaki yatırımcılara satılmak üzere Reg S yapısında olan 5 yıl vadeli işlemin başlangıç fiyatı yüzde 9.125 oldu. İşlem, açılışın hemen ardından yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü ve tahvil ihracına 7 milyar doların üzerinde talep geldi. Peş peşe yapılan iki fiyat revizyonu sonrası getiri oranı yüzde 8.375'e çekildi. Tahvil ihracına ilgi, uluslararası piyasaların Türk ekonomisine ve yeni ekonomi politikalarına duyduğu güveni bir kez daha kanıtladı.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, hafta başında yayımladığı analizde Türkiye, Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Brezilya, Polonya, Hindistan, Endonezya ve Rusya piyasalarına net sermaye akışının 200 milyar dolarla 2013'ten beri görülen en yüksek seviyeye çıkacağına işaret etti.HİSSE senedi ile tahvilbono piyasasına ekim ayının son haftasında başlayan yabancı yatırımcı girişi, hız kesmeden devam ediyor. 27 Ekim 2023-2 Şubat 2024 tarihleri arasındaki 14 haftada hisse senedi piyasasına 2 milyar 140 milyon dolarlık net yabancı girişi oldu. Yabancılar borsada 14 haftanın sadece birinde net satış yaptı. Artan yabancı girişinin etkisiyle Borsa İstanbul'da endeks dün 9 bin puanı geçerek tarihi rekor kırdı.