Yabancıya ‘ani duruş istemiyoruz’ mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın İstanbul'da organize ettiği, Türkiye Ekonomik Forumu kapsamında uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi. Toplantıya Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve 50 yatırımcı katıldı. Şimşek, Forumda, uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisini anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Şimşek, BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle görüştü. Şimşek'in ekonomi yönetiminin tam bir politik desteğe sahip olduğunun altını çizerek kademeli sıkılaştırmaya devam edeceklerini söylediği belirtildi. Şimşek'in, depreme ilişkin harcamalar çıkarıldığında Maastrich kriterlerine yaklaşılacağına vurgu yaptığı ifade edildi. Şimşek'in ayrıca, kredi büyümesine getirilen önlemlerin etkisiyle ekonominin yavaşlayacağını belirttiği fakat ani bir duruş istemediklerinin altını çizdiği kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da bir sunum gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da konuşma yaptı.Seçim sonrası başladığı yükselişini aralıksız sürdüren Borsa İstanbul'da, ekonomi yönetiminin uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşme yeni rekorun kırılmasını sağladı. Endeks dün gün içerisinde yüzde 3'e yakın yükselerek 7.427 puanla tarihi zirveyi yenilerken, 7.400 puanla kapanış rekoru kırdı.