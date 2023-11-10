Yabancıya komisyona son!

Vatandaşların İsrail'i destekleyen Mastercard ve Visa yerine talep ettiği yerli ve milli ödeme sistemi TROY, hem ülkenin milli servetinin yurtdışına çıkmasını engelliyor hem de piyasaya rekabet getirdiği için diğer şirketlerin komisyon oranlarının düşmesine neden oluyor. Türkiye'de bankalar Visa ve Mastercard gibi yabancı ödeme sistemlerinin altyapısını kullandığı zaman bu firmalara neredeyse 200 başlıkta komisyon ödüyor. TROY ise yurtiçinde kullanıldığında para içeride kalıyor. Yurtdışında ise 85 ülkede bulunan Discover ile yapılan işbirliği sayesinde yerli ödeme sistemi TROY kullanılabiliyor. Bankalar bu şirkete komisyon ödese de rekabet maliyetleri aşağıya çekiyor.Şu anda 28 banka, 20 elektronik para kuruluşuna başvurarak TROY kart almak mümkün… TROY logolu kredi kartları da banka kartları da ön ödemeli kartlar da var. Temassız özellikli TROY kartları ile temassız sembolü olan her yerde ödeme yapmak mümkün. TROY Kredi Kartı'yla bankanızın belirlediği limit dahilinde alışveriş yapıp, nakit çekebilirsiniz. İnternet ve mobil alışverişlerinde kullanabilirsiniz. TROY Banka Kartı ile ATM'den nakit para çekebilir, POS üzerinden alışveriş yapabilirsiniz. TROY Ön Ödemeli Kartı siz ya da bir başkası içine para yükleyerek kullanabilir. TROY kartlarla, TR Karekod'la da ödeme yapabilirsiniz.Rusya'ya Ukrayna savaşının ardından uygulanan yaptırımlarda da görüldüğü gibi artık ödeme yöntemleri jeopolitik risklerde bir silah olarak kullanılıyor. O nedenle de birçok ülke bu alanda yatırımlarını hızlandırmış durumda. Rusya yeni ödeme sistemini 1 Mayıs 2017 tarihinde çıkarılan yasayla hayata geçirdi. Çin'in kendi ödeme sistemi UnionPay dünya çapında 180 ülkede 3 bin 2 bin 500'den fazla kurumla ortak çalışıyor. İran'ın kendisine ait ödeme sistemi Shetab, birçok banka ile anlaşmalı.Çalıştığınız bankaya TROY kart kullanmak istediğinizi şubeye vereceğiniz dilekçe ile veya telefonla bildirmeniz durumunda kartınız yakın zamanda belirteceğiniz adrese ulaşır. TROY logolu kartınız için bankadan bankaya değişse de bir kart ücreti alınır.Tercihinize göre seçim yapabilirsiniz. 2 kartında özellikleri birbirinden farklıdır demek yerine, banka kartı nakit ihtiyaçlarınızı hazırda bulunan para veya sahip olduğunuz nakitten karşılamaktadır. Kredi kartı ise, bankanızın sizin kredi sicil puanınıza göre verdiği limit dahilinde nakit veya kredi ihtiyaçlarınızı karşılar.TROY ilk günden beri birçok yerle anlaşma yaptı. E-ticaret sitelerinde bazı yerlerde halen kullanımda olmasa da birçok oyun platformunda geçiyor. E-ticaret platformlarının çoğunda da kullanılıyor.